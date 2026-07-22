FOTO | Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea”

Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea”

O scrisoare trimisă de pe front de militarul român Ermolae Toderaș, originar din Roșia Montană, readuce la lumină o poveste emoționantă despre grijile care îi însoțeau pe soldați chiar și în timpul războiului.

Mesajul, publicat de Forțele Terestre Române, conține un mesaj, în care acesta îi cere soției să-i transmită fratelui său să nu mai cânte fals în strană.

Mesajul integral publicat de Forțele Terestre Române este următorul:

Un simplu P.S. de la capătul unei scrisori trimise de pe front spune uneori mai mult decât o carte întreagă. Între grijile războiului și nesiguranța zilei de mâine, militarul român Ermolae Toderaș, din Roșia Montană, își găsește loc pentru o preocupare cât se poate de omenească și îi scrie soției să-i transmită fratelui său, Ioan, să-și îmbunătățească performanțele vocale sau să renunțe la a mai cânta în strană, la biserica din sat:

„Vezi de Ioan că cântă de tătului fals și ne râde lumea.”

Adică să aibă grijă de Ioan, deoarece acesta cântă fals, iar oamenii din sat i-ar putea lua în râs.

Dincolo de zâmbetul pe care îl stârnesc astăzi aceste rânduri, ele păstrează vie imaginea unui frate care, aflat departe de casă, continuă să fie prezent în viața familiei.

Aceste rânduri ne amintesc că, trecând peste situația dificilă în care se aflau pe front, soldații purtau cu ei dorul, grijile mărunte și dragostea pentru cei rămași acasă.

Mulțumim doamnei Roxana Toderaș, nepoata lui Ermolae Toderaș, pentru că a păstrat și ne-a împărtășit această emoționantă mărturie de familie.

P.S.: Ermolae s-a întors teafăr de pe front. Nu știm însă dacă fratele său, Ioan, și-a îmbunătățit între timp calitățile vocale sau dacă a ales, în cele din urmă, să renunțe la cântatul în strană.