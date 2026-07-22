UPDATE VIDEO | Accident grav pe DN 67C Transalpina: Motociclist în stop cardio-respirator în urma evenimentului rutier

Accident grav pe DN 67C Transalpina: Motociclist rănit în urma evenimentului rutier

Un accident rutier grav s-a produs în după amiaza zilei de miercuri, 22 iulie 2026 în județul Alba.

„Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN67C – după Hotel Popasul Regelui.

Din informațiile preliminare in accident ar fi implicat un motociclist, posibil in stare de inconștiență.

Forte alocate: 1 echipaj de prim ajutor si 1 amb SAJ cu medic”, a transmis ISU Alba la ora 15.43.

„Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Șugag, a avut loc un eveniment rutier.

Din primele date, ar fi implicată o motocicletă, iar conducătorul acesteia ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii se

deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Alba.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Motociclistul se afla in stop cardio-respirator, se efectuează manevrele de resuscitare.