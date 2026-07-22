Salariile primarilor cresc și cu 58%: Cât vor încasa anual până la maximul din 2031
Salariile primarilor cresc și cu 58%: Cât vor încasa anual până la maximul din 2031
Primarii, președinții de Consilii Județene și ceilalți aleși locali vor fi incluși în noua grilă de salarizare unitară, care prevede majorarea etapizată a indemnizațiilor pe parcursul a cinci ani. Potrivit proiectului aflat în discuție între partidele aflate la guvernare, sub medierea Palatului Cotroceni, creșterile vor începe în perioada 2026–2027 și vor fi aplicate gradual până în 2031.
Cea mai mare indemnizație va reveni, și în noua formulă de salarizare, primarului general al Capitalei. Totodată, primarii și șefii de Consilii Județene care gestionează proiecte finanțate din fonduri europene vor putea beneficia de un spor de până la 40% din indemnizația lunară.
Primarul Capitalei va avea cea mai mare indemnizație
Conform proiectului, salariul brut al primarului general va crește de la 20.800 de lei în prezent la 26.650 de lei în 2031, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 28%.
Grila propusă este următoarea:
2026/2027 – coeficient 6,01 – 24.641 lei brut
2028 – coeficient 6,13 – 25.133 lei brut
2029 – coeficient 6,26 – 25.666 lei brut
2030 – coeficient 6,38 – 26.158 lei brut
2031 – coeficient 6,50 – 26.650 lei brut
Primarii municipiilor și șefii de CJ vor încasa până la 24.600 de lei brut
Noua lege stabilește că președinții Consiliilor Județene vor avea aceeași indemnizație cu primarii municipiilor reședință de județ, primarii sectoarelor Capitalei și viceprimarul general al Capitalei.
Grila de salarizare propusă este:
2026/2027 – 22.304 lei brut
2028 – 22.878 lei brut
2029 – 23.452 lei brut
2030 – 24.026 lei brut
2031 – 24.600 lei brut
În prezent, un președinte de Consiliu Județean are o indemnizație brută de 18.720 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 6.000 de lei până în 2031.
În cazul primarilor de municipii, majorarea este și mai consistentă. Dacă în prezent indemnizația este de aproximativ 15.600 de lei brut, în 2031 aceasta poate ajunge la circa 24.600 de lei brut, respectiv o creștere de aproximativ 58%.
Indemnizațiile primarilor, în funcție de populația UAT-ului
UAT cu 50.001–200.000 de locuitori
2026/2027 – 18.450 lei brut
2028 – 18.737 lei brut
2029 – 19.065 lei brut
2030 – 19.352 lei brut
2031 – 19.680 lei brut
UAT cu 10.001–50.000 de locuitori
2026/2027 – 15.826 lei brut
2028 – 16.482 lei brut
2029 – 17.138 lei brut
2030 – 17.794 lei brut
2031 – 18.450 lei brut
UAT cu până la 10.000 de locuitori
2026/2027 – 13.530 lei brut
2028 – 14.596 lei brut
2029 – 15.703 lei brut
2030 – 16.769 lei brut
2031 – 17.835 lei brut
Spor de până la 40% pentru proiectele europene
Pe lângă majorările prevăzute în noua grilă de salarizare, proiectul de lege menține posibilitatea acordării unui spor de până la 40% din indemnizația lunară pentru președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene, precum și pentru primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte fonduri externe, rambursabile ori nerambursabile.
Potrivit articolului 15 alin. (2) din proiect, acordarea sporului se va realiza în limita fondurilor aprobate în buget pentru această destinație.
sursa: cotidianul.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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