Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului”
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului”
Economistul Radu Georgescu susține că piețele financiare traversează o perioadă de supraevaluare și avertizează că investitorii cu experiență încep să își reducă expunerea.
Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, Radu Georgescu compară actualul context bursier cu scena celebră din filmul Margin Call, afirmând că „muzica s-a oprit” pe piețele financiare.
Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:
„Domnilor, muzica pe planeta Pământ s-a oprit.” Este celebra scenă din *Margin Call*, spusă de Jeremy Irons. 4 dimineața. Sala de consiliu a unei bănci de investiții, cu active de miliarde de dolari. John Tuld, CEO-ul jucat magistral de Jeremy Irons, ascultă raportul unui analist tânăr și trage concluzia: „Domnilor, muzica e pe cale să se oprească. Iar eu nu mai aud nimic. Doar liniște.”
Pentru cei care nu au văzut filmul (deși toată lumea ar trebui să-l vadă): cât timp pe planeta Pământ cântă muzica și e distracție, oamenii se comportă financiar ca la cazino. Toți vor să câștige cât mai mult, cât mai repede. Când muzica se oprește, cei care înțeleg asta ies primii din cazino. Lăsându-i pe petrecăreți înăuntru.
Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, muzica s-a oprit. Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului. Se numesc insiders. Sunt CEO, membri ai boardului, acționari fondatori.
În prima jumătate a lui 2026, insiderii au vândut acțiuni într-un ritm record din ultimii 20 de ani. Cei care știu cel mai bine ce e în interiorul firmelor… vând. Acum câteva săptămâni a avut loc cea mai mare listare la bursă din istoria planetei Pământ. SpaceX.
12 iunie 2026. Evaluare de 1,77 trilioane de dolari — de patru ori PIB-ul României. Petrecăreții s-au îmbulzit în cazino: subscriere de peste 20 de ori. Rezultatul după prima lună: acțiunile au scăzut cu aproape 35% față de maximul atins după listare. Și acum, cazinoul numit România.
Multe companii listate la Bursa din București se vând la un PE ratio de peste 20. Radu, vorbește românește. Pe românește: PE (Price/Earnings) îți spune în câți ani îți recuperezi banii investiți din profiturile companiei. PE 20 = 20 ani.
Istoric, bursa din România s-a tranzacționat la un PE median de circa 8. Mai mult. În 2009, multe acțiuni se vindeau la PE între 3 și 5. Și acum, o comparație din economia reală. Carrefour își vinde tot businessul din România — aproape 480 de magazine, vânzări de 2,8 miliarde de euro — la un multiplu de 4,8x EBITDA. Deci Carrefour a fost vândută la o evaluare mai mică cu 75% față de evaluarea medie de pe bursă.
Bonus.
Hidroelectrica, cea mai mare companie din România, se tranzacționează acum la un PE de circa 22. În 2023 a fost listată la un PE de 10. Aceeași companie. Aceleași hidrocentrale. Aceeași apă.
Analiștii de la S&P dau azi, 22 iulie 2026, un preț target mai mic cu 41% față de valoarea actuală de pe bursă. Știi, S&P sunt tipii ăia care dau rating și României. Ups.
Extra bonus.
Cel mai mare fond suveran din lume — cel al Norvegiei, cu active de 2.200 de miliarde de dolari — a vândut, în a doua parte a lui 2025, toate acțiunile pe care le deținea pe bursa din România. Alt ups.
Concluzii.
În timp ce cei care au habar de indicatori financiari (PE, EBITDA etc.) ies din cazino, un val de petrecăreți care nu au auzit în viața lor de acești indicatori intră în cazino. Deși muzica din cazino s-a oprit. Cum spunea Jeremy Irons în film: sunt trei feluri de a supraviețui în jocul ăsta. Să fii primul, să fii mai deștept sau să trișezi. Să fie economie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an
România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri la carburanți și lubrifianți pentru transportul personal, după ce prețurile au crescut cu 23,1% în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, […]
22-23 iulie 2026 | Circulație închisă temporar alternativ pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Trafic deviat
Circulație închisă temporar alternativ pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Trafic deviat În noaptea de miercuri (22.07.2026) spre joi (23.07.2026), între orele 00:00 și 04:00, se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 00:00 și 02:00), cât și pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 02:00 și 04:00). În această perioadă, circulația […]
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului
TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și pentru deblocarea situației create de atacul cibernetic asupra ANCPI, care a pus în pericol aplicarea cotei reduse […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului”
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au...
România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an
România, în topul scumpirilor la carburanți din UE: Prețurile au urcat cu 23,1% într-un an România se numără printre statele...
Știrea Zilei
VIDEO | Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările. Oamenii nu au cu ce circula”
Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu...
UPDATE VIDEO | Accident grav pe DN 67C Transalpina: Motociclist în stop cardio-respirator în urma evenimentului rutier
Accident grav pe DN 67C Transalpina: Motociclist rănit în urma evenimentului rutier Un accident rutier grav s-a produs în după...
Curier Județean
22 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
22 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Șoferiță de 34 de ani, din Alba, implicată într-un accident în Sibiu. Un mopedist de 30 de ani a ajuns la spital
Șoferiță de 34 de ani, din Alba, implicată într-un accident în Sibiu. Un mopedist de 30 de ani a ajuns...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...