Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului”

Economistul Radu Georgescu susține că piețele financiare traversează o perioadă de supraevaluare și avertizează că investitorii cu experiență încep să își reducă expunerea.

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, Radu Georgescu compară actualul context bursier cu scena celebră din filmul Margin Call, afirmând că „muzica s-a oprit” pe piețele financiare.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

„Domnilor, muzica pe planeta Pământ s-a oprit.” Este celebra scenă din *Margin Call*, spusă de Jeremy Irons. 4 dimineața. Sala de consiliu a unei bănci de investiții, cu active de miliarde de dolari. John Tuld, CEO-ul jucat magistral de Jeremy Irons, ascultă raportul unui analist tânăr și trage concluzia: „Domnilor, muzica e pe cale să se oprească. Iar eu nu mai aud nimic. Doar liniște.”

Pentru cei care nu au văzut filmul (deși toată lumea ar trebui să-l vadă): cât timp pe planeta Pământ cântă muzica și e distracție, oamenii se comportă financiar ca la cazino. Toți vor să câștige cât mai mult, cât mai repede. Când muzica se oprește, cei care înțeleg asta ies primii din cazino. Lăsându-i pe petrecăreți înăuntru.

Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, muzica s-a oprit. Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului. Se numesc insiders. Sunt CEO, membri ai boardului, acționari fondatori.

În prima jumătate a lui 2026, insiderii au vândut acțiuni într-un ritm record din ultimii 20 de ani. Cei care știu cel mai bine ce e în interiorul firmelor… vând. Acum câteva săptămâni a avut loc cea mai mare listare la bursă din istoria planetei Pământ. SpaceX.

12 iunie 2026. Evaluare de 1,77 trilioane de dolari — de patru ori PIB-ul României. Petrecăreții s-au îmbulzit în cazino: subscriere de peste 20 de ori. Rezultatul după prima lună: acțiunile au scăzut cu aproape 35% față de maximul atins după listare. Și acum, cazinoul numit România.

Multe companii listate la Bursa din București se vând la un PE ratio de peste 20. Radu, vorbește românește. Pe românește: PE (Price/Earnings) îți spune în câți ani îți recuperezi banii investiți din profiturile companiei. PE 20 = 20 ani.

Istoric, bursa din România s-a tranzacționat la un PE median de circa 8. Mai mult. În 2009, multe acțiuni se vindeau la PE între 3 și 5. Și acum, o comparație din economia reală. Carrefour își vinde tot businessul din România — aproape 480 de magazine, vânzări de 2,8 miliarde de euro — la un multiplu de 4,8x EBITDA. Deci Carrefour a fost vândută la o evaluare mai mică cu 75% față de evaluarea medie de pe bursă.

Bonus.

Hidroelectrica, cea mai mare companie din România, se tranzacționează acum la un PE de circa 22. În 2023 a fost listată la un PE de 10. Aceeași companie. Aceleași hidrocentrale. Aceeași apă.

Analiștii de la S&P dau azi, 22 iulie 2026, un preț target mai mic cu 41% față de valoarea actuală de pe bursă. Știi, S&P sunt tipii ăia care dau rating și României. Ups.

Extra bonus.

Cel mai mare fond suveran din lume — cel al Norvegiei, cu active de 2.200 de miliarde de dolari — a vândut, în a doua parte a lui 2025, toate acțiunile pe care le deținea pe bursa din România. Alt ups.

Concluzii.

În timp ce cei care au habar de indicatori financiari (PE, EBITDA etc.) ies din cazino, un val de petrecăreți care nu au auzit în viața lor de acești indicatori intră în cazino. Deși muzica din cazino s-a oprit. Cum spunea Jeremy Irons în film: sunt trei feluri de a supraviețui în jocul ăsta. Să fii primul, să fii mai deștept sau să trișezi. Să fie economie.