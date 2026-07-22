Societate

24-26 iulie 2026 | Moto Festival în Poiana cu Goruni, la Vinerea, lângă Cugir: Motociclete, concurs de ceaune, muzică bună și tombolă cu premii

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

24-26 iulie 2026 | Moto Festival în Poiana cu Goruni, la Vinerea, lângă Cugir: Motociclete, concurs de ceaune, muzică bună și tombolă cu premii

În perioada 24 – 26 iulie 2026, în Poiana cu Goruni de lângă Vinerea va avea loc o nouă ediție a Moto Festivalului organizat de Lupii Singidavei.

După ce au pus motoarele la treabă, și-au încărcat bateriile și au iar chef de ducă, a venit momentul ca Lupii Sigidavei Cugir să vă invite la o nouă ediție de Moto Festival, care adună laolaltă prieteni, motociclete și distracție garantată!

Te vor aștepta acolo concursuri mișto, muzică bună, atmosferă autentică și seri care țin până târziu, dar și alte surprize.

Nu va lipsi concursul de ceaune pentru bucătarii din cluburile moto care știu că gustul bun cere pasiune și măiestrie! Ceaunele vor fi evaluate de trei oameni cu experiență, pasiune și respect pentru arta gastronomică:

-Mircea Jurj – fost concurent “Chefi la Cuțite” cunoscut publicului din competițiile culinare televizate, apreciat pentru experiența şi profesionalismul cu care realizează fiecare preparat în bucătărie.

-Adrian Ion – de la The Irish Truck bucătar dedicat gastronomiei moderne şi nu numai, cu o atenție deosebită pentru gust.

-Ionică Fleşeriu – de la Hora Bunătăților promotor al bucătăriei tradiționale românești și al produselor locale, pasionat de rețetele autentice și de valorificarea gusturilor de odinioară.

Împreună, cei trei vor avea misiunea de a desemna cel mai gustos ceaun.

Bere rece și poveștile vor fi pe măsură, dar și tatuaje pentru cei care vor să plece cu o amintire pe viață din Goruni. Oamenii faini, motocicletele și energia care vor face gorunii să vibreze și să prindă viață odată cu noi ajunși acolo, promit organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Societate

Societate

Ce lichide recomandă specialiștii pentru o hidratare eficientă în timpul verii: Canicula pune organismul la încercare

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

21 iulie 2026

De

Ce lichide recomandă specialiștii pentru o hidratare eficientă în timpul verii: Canicula pune organismul la încercare Pe măsură ce temperaturile cresc, hidratarea devine unul dintre cei mai importanți factori pentru menținerea sănătății. Medicii și nutriționiștii atrag atenția că nu toate băuturile sunt la fel de eficiente în combaterea deshidratării, iar unele pot chiar accentua pierderea […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

Video-Știrea Ta | O ambulanță a stat zece minute la barieră în Alba Iulia. Nu pentru un tren. Între două…

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

21 iulie 2026

De

Video-Știrea Ta | O ambulanță a stat zece minute la barieră în Alba Iulia. Nu pentru un tren. Între două… O întâmplare halucinantă de la bariera…  cu bucluc permanent amplasată la celebra trecere la nivel cu calea ferată din Alba Iulia a fost relatată marți, 21 iulie 2026 de un cititor ziarulunirea.ro.  Acesta a trimis […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

Foto-Știrea ta | Florin Scrob, social media manager Andra și Cătălin Măruță, despre traficul infernal din Alba Iulia: „Cum să pui 4 semafoare pe o porțiune de 100-150 de metri?”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

21 iulie 2026

De

Foto-Știrea ta | Florin Scrob, social media manager Andra și Cătălin Măruță, despre traficul infernal din Alba Iulia: „Cum să pui 4 semafoare pe o porțiune de 100-150 de metri?” „De fiecare dată când vin în Alba Iulia mă mir de același lucru: câte semafoare sunt amplasate la distanțe foarte mici unul de altul”, spune, […]

Citește mai mult