24-26 iulie 2026 | Moto Festival în Poiana cu Goruni, la Vinerea, lângă Cugir: Motociclete, concurs de ceaune, muzică bună și tombolă cu premii

În perioada 24 – 26 iulie 2026, în Poiana cu Goruni de lângă Vinerea va avea loc o nouă ediție a Moto Festivalului organizat de Lupii Singidavei.

După ce au pus motoarele la treabă, și-au încărcat bateriile și au iar chef de ducă, a venit momentul ca Lupii Sigidavei Cugir să vă invite la o nouă ediție de Moto Festival, care adună laolaltă prieteni, motociclete și distracție garantată!

Te vor aștepta acolo concursuri mișto, muzică bună, atmosferă autentică și seri care țin până târziu, dar și alte surprize.

Nu va lipsi concursul de ceaune pentru bucătarii din cluburile moto care știu că gustul bun cere pasiune și măiestrie! Ceaunele vor fi evaluate de trei oameni cu experiență, pasiune și respect pentru arta gastronomică:

-Mircea Jurj – fost concurent “Chefi la Cuțite” cunoscut publicului din competițiile culinare televizate, apreciat pentru experiența şi profesionalismul cu care realizează fiecare preparat în bucătărie.

-Adrian Ion – de la The Irish Truck bucătar dedicat gastronomiei moderne şi nu numai, cu o atenție deosebită pentru gust.

-Ionică Fleşeriu – de la Hora Bunătăților promotor al bucătăriei tradiționale românești și al produselor locale, pasionat de rețetele autentice și de valorificarea gusturilor de odinioară.

Împreună, cei trei vor avea misiunea de a desemna cel mai gustos ceaun.

Bere rece și poveștile vor fi pe măsură, dar și tatuaje pentru cei care vor să plece cu o amintire pe viață din Goruni. Oamenii faini, motocicletele și energia care vor face gorunii să vibreze și să prindă viață odată cu noi ajunși acolo, promit organizatorii.