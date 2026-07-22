30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet

Întâlnirea patrioților cu eroii neamului, „La Morminte”, pe Muntele Mare: Tradiție și recunoștință la Lupșa În fiecare ultimă zi de sâmbătă a lunii iulie se urcă de la Lupșa, La “Morminte”, pe Muntele Mare, un loc inedit, de amintire, de comemorare, un loc care reprezintă o filă importantă din istoria Munților Apuseni. ,,Asta spune tradiția, […]