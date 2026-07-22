Curier Județean

30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

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Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet 

În perioada 30 iulie – 2 august, municipiul Aiud se pregătește să devină, din nou, capitala folclorului internațional, în celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Aiud.

,,Aiudul devine din nou capitala folclorului internațional! Programul oficial al celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Aiud este acum disponibil. Vă așteptăm să celebrăm împreună patru zile de muzică, dans și tradiții autentice.”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

Program complet Festivalul Internațional de Folclor Aiud 

JOI

  • 19:00 – Deschiderea Festivalului Spectacol artistic al tuturor ansamblurilor participante

VINERI

19:00 – Spectacol artistic:

  • Ansamblul de Dansuri Maghiare Pipacs Ciumbrud
  • Ansamblul Folcloric Dor Teiușan
  • Grecia, Turcia, Ucraina
  • Ansamblul Folcloric Doina Aiudului

SÂMBĂTĂ

09:30 – Parada Portului Popular

19:00 – Spectacol artistic:

  • Rep. Moldova, Italia
  • Ansamblul Folcloric Valea Târnavelor
  • Mexic, Georgia
  • Ansamblul Folcloric Doina Aiudului

DUMINICĂ

19:00 – Gala FIF Aiud XIV

  • Spectacol Extraordinar al tuturor ansamblurilor participante

Vor participa ansambluri din următoarele țări: Georgia, Grecia, Italia, Mexic, Republica Moldova, România, Turcia, Ucraina.

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