30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet
Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet
În perioada 30 iulie – 2 august, municipiul Aiud se pregătește să devină, din nou, capitala folclorului internațional, în celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Aiud.
,,Aiudul devine din nou capitala folclorului internațional! Programul oficial al celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Aiud este acum disponibil. Vă așteptăm să celebrăm împreună patru zile de muzică, dans și tradiții autentice.”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.
Program complet Festivalul Internațional de Folclor Aiud
JOI
- 19:00 – Deschiderea Festivalului Spectacol artistic al tuturor ansamblurilor participante
VINERI
19:00 – Spectacol artistic:
- Ansamblul de Dansuri Maghiare Pipacs Ciumbrud
- Ansamblul Folcloric Dor Teiușan
- Grecia, Turcia, Ucraina
- Ansamblul Folcloric Doina Aiudului
SÂMBĂTĂ
09:30 – Parada Portului Popular
19:00 – Spectacol artistic:
- Rep. Moldova, Italia
- Ansamblul Folcloric Valea Târnavelor
- Mexic, Georgia
- Ansamblul Folcloric Doina Aiudului
DUMINICĂ
19:00 – Gala FIF Aiud XIV
- Spectacol Extraordinar al tuturor ansamblurilor participante
Vor participa ansambluri din următoarele țări: Georgia, Grecia, Italia, Mexic, Republica Moldova, România, Turcia, Ucraina.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea”
Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea” O scrisoare trimisă de pe front de militarul român Ermolae Toderaș, originar din Roșia Montană, readuce la lumină o poveste emoționantă despre grijile care îi însoțeau pe soldați chiar și în timpul războiului. Mesajul, publicat […]
Întâlnirea patrioților cu eroii neamului, „La Morminte”, pe Muntele Mare: Tradiție și recunoștință la Lupșa
Întâlnirea patrioților cu eroii neamului, „La Morminte”, pe Muntele Mare: Tradiție și recunoștință la Lupșa În fiecare ultimă zi de sâmbătă a lunii iulie se urcă de la Lupșa, La “Morminte”, pe Muntele Mare, un loc inedit, de amintire, de comemorare, un loc care reprezintă o filă importantă din istoria Munților Apuseni. ,,Asta spune tradiția, […]
Licitație de milioane pentru iluminatul public din Blaj: Primăria împarte contractul în două loturi pentru modernizarea completă a rețelei
Licitație de milioane pentru iluminatul public din Blaj: Primăria împarte contractul în două loturi pentru modernizarea completă a rețelei Primăria Blaj face un nou pas în implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de eficiență energetică din ultimii ani, lansând în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP) procedura pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Salariile primarilor cresc și cu 58%: Cât vor încasa anual până la maximul din 2031
Salariile primarilor cresc și cu 58%: Cât vor încasa anual până la maximul din 2031 Primarii, președinții de Consilii Județene...
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au înțeles sunt cei din interiorul sistemului”
Economistul Radu Georgescu, avertisment privind bursele: „Se pare că, în 2026, pe planeta Pământ, «muzica s-a oprit». Primii care au...
Știrea Zilei
VIDEO | Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu mai circulă autobuzele au scăzut drastic și vânzările. Oamenii nu au cu ce circula”
Piața agroalimentară din centrul Alba Iuliei, altădată neîncăpătoare marțea, pustie de când a izbucnit criza transportului. Comercianții: „De când nu...
UPDATE VIDEO | Tragedie pe DN 67C Transalpina: Un motociclist și-a pierdut viața în urma impactului
Accident grav pe DN 67C Transalpina: Motociclist rănit în urma evenimentului rutier Un accident rutier grav s-a produs în după...
Curier Județean
30 iulie – 2 august 2026 | Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet
Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Patru zile pline de muzică, dans și tradiții autentice. Programul complet În perioada 30 iulie...
FOTO | Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea”
Scrisoarea emoționantă de pe front a unui militar din Roșia Montană către soția sa: „Cântă fals și ne râde lumea”...
Politică Administrație
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...