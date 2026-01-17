Albaiulianul Nicolae Stanciu, la Dalian Yingbo, în China, după numai 6 luni la Genoa, în Serie A

Aventura albaiulianului Nicolae Stanciu la Genoa, a ajuns la final, internaționalul român transferându-se în China, la Dalian Yingbo.

Sosit în vară la clubul din Serie A, căpitanul României a avut puține realizări, a jucat în doar 4 partide din Serie A, iar penalty-ul ratat în minutul 90+9 cu AC Milan pare că i-a accelerat plecarea.

Presa din Italia a anunțat că Nicolae Stanciu se află în discuții cu Genoa pentru rezilierea contractului. Acum, chinezii dau ca sigură mutarea mijlocașului la Dalian Yingbo, ocupanta locului 11 în sezonul încheiat în toamnă. Publicația chineză a anunțat că Nicolae Stanciu va zbura către Haikou, orașul din China în care Dalian Yingbo efectuează cantonamentul din această iarnă.

Dalian Yingbo este un club înființat în urmă cu doar patru ani, în 2021, inițial sub numele de Dalian Duxing, iar ulterior Dalian Zhixing. Echipa pregătită de Li Guoxu (47 de ani) a evitat retrogradarea în 2025, la primul său sezon din istorie în prima ligă, clasându-se pe locul 11.

„În sezonul trecut, Dalian Yingbo a reușit să evite retrogradarea, dar a arătat slăbiciuni evidente în ofensivă. Din acest motiv s-a dorit achiziționarea unui jucător cheie precum Stanciu, care să ajute echipa să treacă la un nou obiectiv: de la salvarea de la retrogradare, la un loc de la jumătatea ierarhiei„, scrie Sohu.

Pentru Stanciu va fi o revenire în China, după ce a mai jucat acolo la Wuhan Three Towns, în perioada 2022-2023, când a cucerit titlul, Supercupa și a avut realizări notabile: 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de apariții.

Mijlocașul de 32 de ani a discutat rezilierea contractului cu echipa lui Dan Șucu. Angajamentul era valabil până în vară, când exista opțiunea unilaterală a clubului pentru o prelungire cu un sezon. Venit liber de contract din Arabia Saudită, de la Damac, internaționalul român nu s-a putut adapta la fotbalul italian și pleacă chiar în acest mercato de iarnă. În iulie semnase un contract valabil ferm până pe 30 iunie 2026, când Genoa putea să-i reînnoiască înțelegerea pentru încă un sezon. Totul depindea de performanțele sale, care însă nu au venit deloc, nici cu antrenorul Patrick Vieira, și nici cu succesorul lui, Daniele De Rossi.

Picătura care a umplut paharul răbdării Grifonului rossoblu a fost ceea ce s-a întâmplat la ultima fază a partidei de pe San Siro cu AC Milan. Stanciu, care fusese introdus la oaspeți în repriza a doua (era primul meci în campionat cu De Rossi, după ce s-a refăcut de pe urma accidentării), a primit din partea antrenorului sarcina de a executa penalty-ul, care ar fi adus victoria echipei și trei puncte uriașe în lupta pentru evitarea retrogradării, Genoa fiind pe locul al 15-lea, la cinci puncte.

Nicolae lasă în spate doar patru apariții în Serie A, cu 180 de minute fără contribuție la gol. Singura reușită a venit chiar la debutul oficial în tricoul rossoblu, un gol în partida din Coppa Italia, 3-0 cu LR Vicenza, în urmă cu fix cinci luni. A mai jucat în aceeași competiție de două ori, din nou ca titular: 84 de minute cu Empoli (3-1) și 71 cu Atalanta (0-4). Fotbalistul lansat de Unirea Alba Iulia avea variante din China, Dalian Yingbo și, mai nou, Tianjin Jinmen Tiger, dar și Rapid, celălalt club patronat de Dan Șucu.

Sursa (informații, foto): sport.ro

