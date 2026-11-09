Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027: Când vor afla pensionarii procentul indexării și ce se întâmplă cu taxele
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027: Când vor afla pensionarii procentul indexării și ce se întâmplă cu taxele
Pensionarii ar putea primi pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027, după doi ani în care indexarea a fost suspendată. Procentul exact al majorării va fi stabilit în perioada următoare, odată cu elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor. Premierul Luca Niculescu a precizat și în ce condiții ar putea fi evitate noi taxe și impozite.
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Când se stabilește majorarea pensiilor pentru 2027
Pensionarii vor afla în aproximativ o lună cu cât le-ar putea crește pensiile începând de anul viitor. Potrivit premierului Luca Niculescu, procentul oficial al indexării va fi stabilit în momentul elaborării bugetului pentru 2027, după evaluarea situației fiscal-bugetare.
Șeful Guvernului a anunțat că discuțiile privind majorarea pensiilor sunt în desfășurare, iar ministrul Finanțelor urmează să prezinte o analiză privind resursele disponibile și perspectivele bugetare.
Niculescu a precizat că indexarea este avută în vedere pentru 1 ianuarie 2027, însă procentul final depinde de posibilitățile financiare ale statului.
Pensii înghețate timp de doi ani. Ce majorare ar putea primi pensionarii
După ce pensiile au fost menținute la același nivel în 2025 și 2026, aplicarea formulei de indexare prevăzute de Legea 360/2023 ar putea aduce o majorare semnificativă de la începutul anului viitor.
Conform legislației, valoarea punctului de referință ar trebui ajustată anual în luna ianuarie în funcție de rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.
Estimările vehiculate până acum indică două variante:
*7,7% – creșterea estimată prin aplicarea formulei legale;
*7,3% – estimarea informală prezentată anterior de ministrul Muncii, Florin Manole, pe baza calculelor Casei Naționale de Pensii Publice.
Niciunul dintre aceste procente nu este însă definitiv. Valoarea oficială va fi cunoscută abia după definitivarea bugetului pentru 2027.
Scapă românii de noi taxe și impozite în 2027? Ce răspuns a dat premierul
Pe lângă majorarea pensiilor, o altă preocupare majoră este posibilitatea introducerii unor noi taxe și impozite anul viitor.
Întrebat dacă poate garanta că românii nu vor avea de suportat noi poveri fiscale în 2027, premierul Luca Niculescu nu a oferit un răspuns categoric.
Acesta a explicat că intenția Guvernului este să evite introducerea unor taxe suplimentare, dar că o decizie finală nu poate fi luată înainte de evaluarea tuturor indicatorilor bugetari.
Printre factorii care vor influența hotărârea se numără fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), execuția bugetară până la finalul anului, evoluția veniturilor statului și traiectoria fiscal-bugetară.
Premierul a subliniat că este dificil să li se ceară din nou românilor să suporte majorări de taxe și impozite, în actualul context economic.
Ce vrea să facă Guvernul înainte să introducă noi taxe
Executivul susține că va încerca să identifice mai întâi soluții pentru îmbunătățirea finanțelor publice, înainte de a recurge la noi măsuri fiscale.
Printre prioritățile anunțate de premier se află reducerea cheltuielilor inutile ale instituțiilor publice, administrarea mai eficientă a banilor statului și creșterea gradului de colectare a veniturilor la buget.
Guvernul mizează, de asemenea, pe creșterea economică pentru a-și consolida veniturile și pentru a evita noi presiuni fiscale asupra populației.
sursa: capital.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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