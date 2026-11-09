Roaming gratuit în șase țări din Balcanii de Vest pentru români: UE a început negocierile

Românii care călătoresc în Balcanii de Vest ar putea beneficia, în viitor, de roaming gratuit, fără costuri suplimentare.

Comisia Europeană a început discuțiile cu șase state din regiune pentru extinderea sistemului „roaming ca acasă”, care le permite utilizatorilor să își folosească telefonul mobil în străinătate în condiții similare celor din țara de origine, scrie Adevărul.

Negocierile vizează Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, citat de rapporteur.com, discuțiile au fost deschise vineri, prin negocieri bilaterale cu fiecare dintre cele șase state.

Extinderea nu va deveni însă automată odată cu încheierea discuțiilor. Țările partenere trebuie să își alinieze legislația la regulile europene privind roamingul, iar ulterior Comisia va solicita Consiliului extinderea zonei în care se aplică acest sistem.

„Odată ce acordurile vor fi finalizate, iar partenerii se vor alinia pe deplin la normele UE privind roamingul, Comisia va invita Consiliul să extindă corespunzător zona de roaming a UE”, se precizează în comunicat.

Demersul are și o miză politică, dincolo de avantajele pentru utilizatorii de telefonie mobilă. În iunie, guvernele statelor membre au autorizat Comisia Europeană să înceapă negocierile cu toate cele șase țări din Balcanii de Vest.

Anterior, în octombrie 2025, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțase că Albania și Muntenegru ar urma să intre în zona de roaming a UE în 2026. Declarația a provocat nemulțumiri în Ucraina și Republica Moldova, state care depuseseră eforturi de peste trei ani pentru a obține acces la acest program.

Analiștii au interpretat inițiativa privind Balcanii de Vest și ca pe un mesaj transmis guvernelor din regiune, încurajându-le să continue apropierea de Uniunea Europeană. Discuțiile au loc într-un moment în care, la Bruxelles, era analizată și o reformă amplă a mecanismului de aderare la UE.

În prezent, sistemul „roaming ca acasă” le permite utilizatorilor să efectueze apeluri, să trimită SMS-uri și să folosească internetul mobil în țările participante fără suprataxe, în limita condițiilor de utilizare rezonabilă.

Regulile prevăd, în general, o perioadă de până la patru luni în care utilizatorii pot folosi serviciile în roaming. Dacă aceștia petrec mai mult timp în străinătate decât în țara de origine și consumă acolo mai multe date mobile decât acasă, operatorii pot aplica taxe suplimentare.

În acest moment, sistemul este valabil în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Republica Moldova și Ucraina.

Pentru călătoriile în Balcanii de Vest, utilizatorii din UE nu beneficiază încă de aceleași condiții. Există însă un plafon de preț de 14 euro pentru fiecare gigabyte de date mobile, aplicabil atunci când operatorul de telefonie al utilizatorului a aderat la Declarația privind roamingul dintre UE și Balcanii de Vest.

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