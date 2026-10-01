Liga 3, Seria 7, etapa a șaptea, cu trei dueluri Arad – Alba! Metalurgistul Cugir, deplasare la Șag, toate partidele debutând la ora 15.00

Liga 3, Seria 7, etapa a șaptea, cu trei dueluri Arad – Alba! Metalurgistul Cugir, deplasare la Șag, cu Poli Timișoara 2, toate partidele debutând la ora 15.00

Etapa a șaptea din Liga 3 propune trei dueluri între reprezentantele județelor Arad și Alba. Singura combatantă din județ care va evolua în fața fanilor este CS Universitar Alba Iulia, vineri, la Micești, tot mâine fiind programată și disputa de la Șag, dintre Poli 2 Timișoara și Metalurgistul Cugir.

Sâmbătă, sunt întâlniri externe pentru liderul CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia, pretendenta la Liga 2, toate jocurile fiind programate, atenție!, la ora 15.00.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 10, 3 puncte) – Unirea Sântana (locul 3, 12 puncte), vineri, ora 15.00, la Micești.

Grea confuntare pentru tânăra formație universitară, în foame de puncte, ce n-a câștigat în stagiunea curentă și vine după două eșecuri consecutive (un punct în ultimele 4 jocuri). Împotriva ocupantei ultimei poziții pe podium (3 succese la rând) va lipsi Tamaș (suspendat), incert la oaspeți fiind Giosu. În sezonul anterior, pe „Pielarul”, albaiulienii au învins net (6-1), în sezonul regular, și au remizat în play-out (2-2, în mai).

*Politehnica Timișoara 2 (locul 11, 3 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 9, 5 puncte), vineri, ora 15.00, „Comunal” Șag.

Printre ultimele șanse pentru „roș-albaștri” de a mai conta în calculele pentru calificarea în play-off, asta după eșecul intern cu Viitorul Arad. Satelitul „viola”, condus de ex-unistul Alin Paleacu, are un singur succes (3-2 cu CSU Alba Iulia) și a pierdut ultimele 3 întâlniri. La oaspeți, imbatabil în deplasare, vor lipsi, în continuare, Liubashov, B. Minteuan, Butnariu și Iosif, accidentați.

*Progresul Pecica (locul 8, 7 puncte) – CIL Blaj (locul 1, 16 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Semlacana” (Semlac).

Echipa din „Mica Romă” traversează o perioadă de vis, cu 16 puncte din 18 posibile, singurele puncte pierdute fiind runda anterioară, un 5-5 incredibil, cu CSM Deva. Liderul speră să continue seria magică, având în față un oponent care a învins clar (6-0 pe CSU Alba Iulia) la precedenta apariție acasă, singurul succes în ultimele 4 întâlniri, restul fiind eșecuri. Stagiunea anterioară, victorii ale gazdelor, 1-0, 3-0 (la Blaj) și 4-0 (în mai, în play-out).

*Viitorul Arad (locul 9, 9 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 4, 11 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Comunal” Cermei.

Pretendenta la eșalonul superior are în față un adversar incomod, anunțându-se un cu totul alt test decât precedentele două dispute adjudecate clar, pe „Cetate” (3-0 cu Ghiroda, 10-0 cu Nera Bogodinți)., asta chiar dacă „alb-negrii” s-au impus sezonul anterior în două rânduri (2-0 și 2-1, în noiembrie). Tot lotul uniriștilor este valid, așteptându-se debutul congolezului Mbombo. Arădenii vin după prima victorie externă (3-1 la Cugir) și încheie astfel disputele din tur cu combatantele din Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal