Albaiulianul Nicolae Stanciu, asaltat de oferte! După „U” Cluj și FCSB, și campioana Universitatea Craiova în cursă pentru semnătura căpitanului României!

Mijlocașul din Alba se aproprie de finalul contractului cu echipa chineză Dalian Yingbo, iar posibilitatea reală a întoarcerii în România a declanșat o adevărată cursă pentru obținerea semnăturii internaționalului „tricolor”

Sezonul în China se încheie la finele lunii noiembrie, echipa sa fiind calificată în semifinalele Cupei Chinei (meci pe 21 noiembrie cu Yunnan Yukkun

Stanciu este decis să revină în țară după un deceniu petrecut în străinătate, mai ales pentru afi aproape de familie.

Există perspectiva unei oferte mult mai generoase din China, dar în același timp jucătorul descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos la Unirea Alba Iulia vrea să se întoarcă în România

La „U” Cluj, unde activează prietenul său Alexandru Chipciu, este varianta ideală, fiind foaret aproape de Alba Iulia. Există un „gentleman agreement” cu „șepcile roșii”, dar pe fir a intrat FCSB care a plusat din punct de vedere financir pentru a-l îndupleca

Conform ultimelor informații furnizate de gsp.ro, campioana Universitatae Craiova a intrat pe fir pentr a-l înregimenta pe Stanciu. Între cele două părți ar fi existat deja discuții, inclusiv cu Mihai Rotaru, iar oltenii pregătesc o ofertă concretă pentru perioada de după acțiunea echipei naționale.

Craiova ar încerca să construiască un pachet financiar care, prin salariu și bonusuri, să se apropie de veniturile pe care Stanciu le are în China. Mijlocașul ar câștiga în prezent aproximativ un milion de euro net pe sezon la Dalian Yingbo. O parte din fondurile obținute de olteni din Conference League ar putea fi folosite pentru această mutare, conform gsp.ro.

Are un sezon excelent în China, cu 11 goluri și 4 pase decisive pentru Dalian Yingbo, care se clasează pe locul secund, fanii fiind realmente încântați de prestațiile lui Stanciu.

Nicușor Bancu, colegul lui Stanciu de la echipa națională și căpitanul Universității Craiova, ar putea reprezenta un argument în încercarea oltenilor de a-l aduce în Bănie. Contactat în legătură cu negocierile, finanțatorul Craiovei a preferat să nu confirme discuțiile.

„Nu discut astfel de subiecte”, a fost răspunsul lui Mihai Rotaru.

În timp ce FCSB, U Cluj și, mai nou, Universitatea Craiova încearcă să-l convingă, Nicolae Stanciu evită să vorbească despre viitoarea destinație.

„Sunt la națională, mai avem trei meciuri de disputat.Mai am contract până la 31 decembrie acolo, nu pot să vă dau detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil, ei au prima opțiune”

Universitatea Cluj este celălalt club care și-a manifestat interesul pentru căpitanul naționalei.

Ardelenii au două argumente importante: Alexandru Chipciu și apropierea de Alba Iulia, orașul natal al lui Stanciu. „Nu știu, sincer îmi e greu să-mi dau cu părerea. Eu spun că cel mai bine este să-l lăsăm pe Nicolae Stanciu să se concentreze pe cele 4 meciuri de la națională, apoi vom vedea ce va decide. Cam atât. E cel mai important asta, mai mult decât să se discute în fiecare zi despre transferul său”, a punctat Radu Constantea, președintele U Cluj

*I-a egalat pe Dinu și Klein!

Nicolae Stanciu (33 de ani) a redevenit căpitan în meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor și a reușit astfel să intre în istoria naționalei României. Ba mai mult, l-a egalat pe legendarul Cornel Dinu, cu 37 de partide în care a purtat banderola de căpitan. Recordul îi aparține chiar selecționerului Gică Hagi, care se poate lăuda cu 65 de prezențe, fiind urmat de Cristi Chivu, cu 51. Pe ultima treaptă a podiumului se află fostul mare jucător al Craiovei Maxima, Costică Ștefănescu, la egalitate cu Vlad Chiricheș. Cei doi au fost căpitani de 44 de ori.

De asemenea, a ajuns pe locul 8 în topul prezențelor la echipa reprezentativă, cu 89 de selecții, la egalitate cu regretatul Michael Klein, în fața acestora fiind Bogdan Stelea cu 91.

Anterior, Gigi Becali a explicat că a purtat o discuție cu Nicolae Stanciu pentru un potențial transfer la FCSB:

„Am vorbit eu cu Nicușor și mi-a zis: «Nea Gigi, eu nu merg la două echipe în România. La Dinamo și Rapid nu voi juca niciodată». I-am spus: «Poți să mergi dacă vrei la U Cluj, niciun fel de problemă, că au mai fost și alții». I-am mai zis: «Dacă vrei, tu ești binevenit oricând». Stanciu a răspuns: «Dacă sunt dorit, când vin, vorbim»”, a declarat Becali.

De-a lungul carierei, Stanciu a mai jucat la Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac și Genoa.

În perioada anterioară petrecută la FCSB, Stanciu a câștigat 6 trofee: două titluri, două Cupe ale Ligii, o Cupă a României și o Supercupă.

Sursa: Gazeta Sporturilor, foto: Prosport

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