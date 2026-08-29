Nera Bogodinți – CS Universitar Alba Iulia 0-0 | Universitarii, remiză cu debutanta în eșalonul terț

Nera Bogodinți – CS Universitar Alba Iulia a fost o remiză fără goluri în runda inaugurală a stagiunii în eșalonul terț. Universitarii, versus debutanta în eșalonul terț, au pierdut două puncte la Moldova Nouă.

Albaiulienii au ratat victoria în această confruntare, ținând cont de ocaziile irosite de Velțan, Tamaș sau Man, în vreme ce Pauletti a avut foarte puțin de lucru. „Trebuia să ne impunem, am avut cele mai importante oportunități„, a spus Nicolae Ghișa

Nou-promovata pregătită de Cristi Todea va juca pe Stadionul „Moise Străinescu” din Moldova Nouă. Debutanta în eșalonul terț, la prima stagiune în Liga 3, are printre achiziții pe P. Cristea și Florea (tocmai de la CSU Alba Iulia) și Szijj (CSM Unirea Alba Iulia). Satul Bogodinți face parte din comuna cărășană Sasca Montană, cu aproximativ 1250 locuitori. La Moldova Nouă, localitate situată la 38 km de Bogodinț, nu s-a mai jucat în Liga 3 de două decenii. Formația universitară mizează pe aceeași strategie din sezonul anterior, cu foarte mulți tineri (decanul de vârstă Velțan, la 23 de ani!), ultima achiziție fiind Dobrin (20 de ani, revenit de la CSM Sighet).

Arbitri N. Rus, Al. Gherman, L. Tyukodi, rezervă R. Dan (toți Timiș) Observatori Cr. Vîlceanu (Mehedinți), S. Moatăr (Timiș)

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal