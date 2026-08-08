CS Universitar Alba Iulia – Jiul Petroșani, amical disputat la Stremț

CS Universitar Alba Iulia a disputat la Micești, pe teren sintetic, deși inițiat s-a vehiculat varianta Stremț, o partidă amicală cu Jiul Petroșani, formația care a eliminat Metalurgistul Cugir în Cupa României.

Studenții, conduși de Nicolae Ghișa, au pierdut cu 0-1 (0-0), un gol primit dintr-un penalty ușor acordat. La albaiulieni au debutat N. Toma (2006, ex-Minerul Lupeni, originar din Hunedoara) și L. Popa (2007, Sporting Cluj), renunțându-se la Odovs (testat săptămâna trecută).

CSU: Pauletti – P. Cociș, B. Pop, Lupșa, N. Toma – Man, B. Rusu – Gabor, Velțan, Tamaș – Stănilă; au mai intrat Dreghiciu, L. Popa, R. Popa, Maghiari, Pîrv, Gheoghiu, Lingurar, E. Vlad, Trif, Pandor, Adawi, Matiș, Vlaicu, R. Stanciu, Vancea. Antrenor Nicolae Ghișa

Următoarele jocuri de verificare, pentru tânăra formație universitară (cel mai vârstnic echipier, Velțan, 23 de ani), cu Metalurgistul Cugir (14 august) și Viitorul Cluj (22 august).

Din 26 de echipieri, 12 sunt veniți în această vară, R. Popa și Maghiari (CIL Blaj), R. Stanciu (CSM Unirea Alba Iulia), Toma (Minerul Lupeni), Matiș (Unirea Tășnad), Lingurar (Unirea DMO), Vlaicu (albaiulian, CFR Cluj), Gheoghiu (aiudean, Viitorul Cluj), Lupșa (Sănătatea Cluj), M. Gabor (ocnamureșean), P. Cociș și L. Popa (toți, Sporting Cluj. (H.D.M.)

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