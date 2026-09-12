Nera Bogodinți – CIL Blaj 1-2 (0-0) Echipa din „Mica Romă”, lider cu maximum de puncte, Blănaru – dublă
Nera Bogodinți – CIL Blaj 1-2 (0-0) Echipa din „Mica Romă”, lider cu maximum de puncte, Blănaru – dublă, în etapa a treia
CIL Blaj continuă seria senzațională cu maximum de puncte după 3 etape, 2-1 (0-0), la Moldova Nouă, cu Nera Bogodinți.
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Blănaru, căpitanul vizitatorilor, a marcat în minutele 58 și 60, o dublă și a dus toate punctele în „Mica Romă”. Echipa lui Daniel Tătar are un start remarcabil de stagiune, cu 3 victorii din tot atâtea meciuri și este în fotoliul de lider. Gazdele au redus ecartul dn penalty, în minutul 65, Galliano.
O altă dispută în premieră, cu CIL Blaj, liderul surpriză al seriei, abordând confruntarea din postura onorantă a primei poziții a ierarhiei. La „galben-albaștrii” nu sunt probleme de efectiv, underii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC Șelimbăr), ultimii nou veniți, intrând în calcule.
Arbitri D. Ștefănescu, Al. Gherman, L. Tyukodi; rezervă M. Cîrciumaru (toți Timiș) Observatori L. Moisescu (Mehedinți), I. Lupșa (Timiș)
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