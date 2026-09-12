Sport

Nera Bogodinți – CIL Blaj 1-2 (0-0) Echipa din „Mica Romă”, lider cu maximum de puncte, Blănaru – dublă

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Nera Bogodinți – CIL Blaj 1-2 (0-0) Echipa din „Mica Romă”, lider cu maximum de puncte, Blănaru – dublă, în etapa a treia

CIL Blaj continuă seria senzațională cu maximum de puncte după 3 etape, 2-1 (0-0), la Moldova Nouă, cu Nera Bogodinți. 

Citește și: Liga 3, Seria 7, etapa a treia: liderul CIL Blaj, după puncte la Moldova Nouă  | CSM Unirea Alba Iulia caută reabilitarea pe „Cetate”, iar Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, primele victorii

 

Blănaru, căpitanul vizitatorilor, a marcat în minutele 58 și 60, o dublă și a dus toate punctele în „Mica Romă”. Echipa lui Daniel Tătar are un start remarcabil de stagiune, cu 3 victorii din tot atâtea meciuri și este în fotoliul de lider. Gazdele au redus ecartul dn penalty, în minutul 65, Galliano.

 

O altă dispută în premieră, cu CIL Blaj, liderul surpriză al seriei, abordând confruntarea din postura onorantă a primei poziții a ierarhiei. La „galben-albaștrii” nu sunt probleme de efectiv, underii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC Șelimbăr), ultimii nou veniți, intrând în calcule.

Arbitri D. Ștefănescu, Al. Gherman, L. Tyukodi; rezervă M. Cîrciumaru (toți Timiș) Observatori L. Moisescu (Mehedinți), I. Lupșa (Timiș)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0! Remiză rușinoasă pentru pretendenta la Liga 2!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

12 septembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0! Remiză rușinoasă pentru pretendenta la Liga 2! La final, din tribuna a doua s-s scandat „Demisia, demisia” Și „Rușine să vă fie”, reacții îndreptățite ale fanilor, care au taxat evoluția favoriților! Citește și: În fotbalul din Alba: 65 de transferuri la divizionarele terțe în „mercato”! […]

Citește mai mult

Sport

Update Video | Aiudeanul Andrei Cordea, gol superb, direct la vinclu, în SuperLiga: Reușită de generic în meciul jucat de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

12 septembrie 2026

De

Aiudeanul Andrei Cordea, gol superb, direct la vinclu, în SuperLiga: Reușită de generic în meciul jucat de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe Aiudeanul Andrei Cordea continuă să impresioneze în SuperLiga de fotbal. În ciuda transferului ratat la campioana en-titre Universitatea Craiova, Andrei Cordea se menține într-o formă de excepție. Artă și măiestrie – poate fi […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Ionuț Zincă (CSM Unirea Alba Iulia), campion european la alergare montană, în proba extrem de solicitantă Vertical: Performanță obținută în competiția continentală de la Râșnov

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

12 septembrie 2026

De

Ionuț Zincă (CSM Unirea Alba Iulia), campion european la alergare montană, în proba extrem de solicitantă Vertical: Performanță obținută în competiția continentală de la Râșnov Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a devenit campion european la Mountain Running, în proba Vertical, practic o urcare continuă de la baza Pârtiei Lupului până pe […]

Citește mai mult