Sport

Liga 3, Seria 7, etapa a treia: liderul CIL Blaj, după puncte la Moldova Nouă  | CSM Unirea Alba Iulia caută reabilitarea pe „Cetate”, iar Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, primele victorii

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

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Liga 3, Seria 7, etapa a treia: liderul CIL Blaj, după puncte la Moldova Nouă  | CSM Unirea Alba Iulia caută reabilitarea pe „Cetate”, iar Metalurgistul Cugir și CS Universitar Alba Iulia, primele victorii stagionale

Etapa a treia din Seria 7 propune pentru conjudețene 4 întâlniri, două în deplasare, două în fața fanilor, vineri și sâmbătă. Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia evoluează mâine, 11 septembrie, iar CSM Unirea Alba Iulia și liderul CIL Blaj, sâmbătă, 12 septembrie

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*Metalurgistul Cugir (locul 9, un punct) – Timișul Șag (locul 4, 4 puncte),  vineri, ora 17.00, „Arena CSO”. Cugirenii au luat, etapa trecută, primul punct stagional, 3-3 la Ghiroda și Giarmata Vii, după o evoluție palpitantă a scorului, și au în față două dispute interne (peste o săptămână, derby „de Alba” cu CSM Unirea Alba Iulia). „Roș-albaștrii”, fără Liubashov și B. Minteuan – indisponibili, revine Butnariu, întâlnesc una dintre cele 4 echipe imbatabile din serie în acest start de sezon (cu Făgărășanu, fostul echipier, în efectiv). Elevii lui Lucian Itu vizează primul succes al campionatului, mai ales prin prisma jocului următor, în sezonul anterior rezultatele directe fiind pozitive (2-0, acasă, și 0-0).

*Politehnica Timișoara 2 (locul 12, zero puncte) – CSU Alba Iulia (locul 7, două puncte), vineri, ora 17.00, „Comunal” (Șag). Întâlnire în premieră între cele mai tinere garnituri din serie, la gazde fiind antrenor ex-uniristul Alin Paleacu. Contra „lanternei roșii” (singura fără nicio agoniseală), universitarii, cu două egaluri, se bazează și pe Pauletti (după eliminare).

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 6, 3 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 10, un punct), sâmbătă, ora 17.00, „Cetate”. Uniriștii au dezamăgit în „Mica Romă”, ca joc și rezultat, nepermițându-și să rateze și acest test! Nemulțumirile fanilor la adresa pretendentei la promovarea în Liga 2 s-au identificat în mediul online după acest eșec. Exceptându-l pe Cordeiro (suspendat), Cristian Pustai are tot lotul valid, inclusiv recentele două achiziții: fundașul M. Manea (26 ani, ex-SCM Rm. Vâlcea) și atacantul congolez Mbombo (30 ani, ultima dată la Hapoel Afula, Israel, liga secundă, 27 de jocuri, 3 goluri în ediția anterioară). Astfel, gruparea albaiuliană a ajuns la increbibila cifră de 25 de achiziții pentru acest sezon (dintre care 5 „stranieri”)! ! Oaspeții sunt la prima deplasare a toamnei, după două dispute interne și un singur punct (3-3 cu Metalurgistul). Sezonul anterior, albaiulienii au obținu o remiză (1-1, în deplasare) și un succes (2-1, în 28 martie, ultima rundă a sezonului regular anterior).

*Nera Bogodinți (penultima poziție, un punct) – CIL Blaj (locul 1, 6 puncte), sâmbătă, ora 17.00, „Prof. Moise Străinescu” (Moldova Nouă). O altă dispută în premieră, cu CIL Blaj, liderul surpriză al seriei abordând confruntarea din postura onorantă a primei poziții a ierarhiei. Elevii lui Daniel Tătar sunt singurii din serie cu maximum de puncte după 180 de minute disputate contra conjudețenelor Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia. La „galben-albaștrii” nu sunt probleme de efectiv, underii Al. Radu (CFR Cluj) și Y. Beza (CSC Șelimbăr), ultimii nou veniți, intrând în calcule. Amfitrionii, debutanți în premieră în Liga 3, nu au marcat, singurul punct fiind o remiză albă, în runda inaugurală, cu CSU Alba Iulia.

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