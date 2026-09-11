Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
Declarațiile vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, reprezintă un atac politic lipsit de probe și argumente, îndreptat împotriva unor persoane. De fapt, Hațegan face ceea ce știe mai bine: poze cu câte o bucată de asfalt și trece de la bârfe pe la colțuri la bârfe pe Facebook și în presă. Toate în încercarea de a masca rezultate „memorabile” ale CJ Alba, precum achiziția de microbuze școlare la preț de Lamborghini.
În realitate, prin atacul său, Marius Hațegan încearcă să discrediteze un profesionist din cadrul Uzinei Mecanice Cugir înainte ca acesta să își înceapă efectiv activitatea la conducere. Noul director interimar este inginer, are o experiență îndelungată în cadrul uzinei și a participat la marile proiecte de dezvoltare ale companiei. Cunoaște foarte bine atât activitatea UM Cugir, cât și industria de apărare, iar Consiliul de Administrație i-a încredințat conducerea interimară a societății pentru a asigura continuitatea și ducerea la bun sfârșit a proiectelor aflate în derulare, precum investiția strategică de peste o jumătate de miliard de lei în producția de muniție compatibilă cu standardele NATO.
Uzina Mecanică Cugir este o întreprindere strategică pentru județul Alba și pentru România. Angajații săi au nevoie de stabilitate, contracte, investiții și condiții mai bune de muncă, nu de scandaluri politice. În loc să lanseze acuzații și insinuări, Marius Hațegan ar trebui să prezinte public ce a făcut concret PNL pentru dezvoltarea industriei de apărare și pentru protejarea locurilor de muncă de la Cugir.
În același timp, îi reamintim că ocupă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și că județul are numeroase probleme reale, care așteaptă soluții din partea administrației județene.
Sunt elevi care nu au mijloace de transport pentru a ajunge la școală. Județul se confruntă cu depopularea, iar tinerii continuă să plece din lipsa oportunităților. Investitorii au nevoie de facilități și de o administrație care să îi sprijine. Dezvoltarea economică necesită drumuri moderne, iar turismul din Alba are nevoie de infrastructură și de o promovare reală.
Acestea sunt problemele de care domnul Hațegan ar trebui să se preocupe mai mult. Atacurile politice nu transportă elevii la școală, nu creează locuri de muncă, nu construiesc drumuri și nu opresc depopularea județului.
Alba are nevoie de o conducere care să îi asigure dezvoltarea economică, nu de politicieni preocupați să poarte bârfe și povești, să pună etichete.
(comunicat -drept la replică PSD Alba)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat | Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir
Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir. După ce i-a înscăunat în fotoliul de director pe Sava și Trifan, amândoi cercetați pentru probleme cu legea, „ciuma roșie” își încearcă din nou norocul și împinge la înaintare un nou șef la conducerea Uzinei […]
Investiție de peste 24 de milioane de lei pentru stocarea energiei regenerabile în Alba Iulia: Urmează să fie depusă cerere de finanțare
Investiție de peste 24 de milioane de lei pentru stocarea energiei regenerabile în Alba Iulia: Urmează să fie depusă cerere de finanțare Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru Municipiul Alba Iulia”, precum și a cheltuielilor legate de proiect, […]
Aleșii locali și județeni, care ocupă funcții la stat, scapă de incompatibilitate: Ce schimbări aduce noua lege
Aleșii locali și județeni, care ocupă funcții la stat, scapă de incompatibilitate: Ce schimbări aduce noua lege Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 9 septembrie 2026, legea prin care sunt abrogate prevederile din Codul administrativ care puteau duce la incompatibilitatea consilierilor locali și județeni care ocupă și anumite funcții în administrația publică. Modificarea vine după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Pompierii, paramedicii și voluntarii din județul vecin, gest de respect pentru salvatorii de la 11 septembrie din New York: Au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje, înălțimea celor două Turnuri Gemene
Pompierii, paramedicii și voluntarii din județul vecin, gest de respect pentru salvatorii de la 11 septembrie din New York: Au...
11 septembrie 2026 | Ziua Crucii, omagiată pe Vârful Caraiman: Militari și salvatori montani vor urca la Crucea Eroilor
Ziua Crucii, omagiată pe Vârful Caraiman: Militari și salvatori montani vor urca la Crucea Eroilor Ziua Crucii va fi marcată...
Știrea Zilei
Foto | Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, originar din Alba Iulia, decorat de Forțele Armate Portugheze: „Leadership ferm și determinat”
Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, originar din Alba Iulia, decorat de Forțele Armate Portugheze: „Leadership ferm și determinat” În cadrul...
Nereguli financiare și abateri contabile la Primăria Sâncel, identificate de Camera de Conturi Alba: Ce măsuri au fost dispuse
Nereguli financiare și abateri contabile la Primăria Sâncel, identificate de Camera de Conturi Alba: Ce măsuri au fost dispuse În...
Curier Județean
10 septembrie 2026 | Avarie la apă în Alba Iulia: Ce cartier este afectat și când este estimată reluarea alimentării
Avarie la apă în Alba Iulia: Ce cartier este afectat și când este estimată reluarea alimentării SC APA CTTA SA...
Incendiu în Poșaga: Focul a cuprins vegetație uscată și litieră de pădure
Incendiu în Poșaga: Focul a cuprins vegetație uscată și litieră de pădure Un incendiu s-a produs în seara zilei de...
Politică Administrație
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Comunicat | Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir
Marius Hațegan (PNL Alba): PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir PSD-iștii fac parada „inculpaților” în fruntea UM Cugir. ...
Opinii Comentarii
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...
Video | 25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii
25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în...