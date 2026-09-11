Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate

PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate

Declarațiile vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, reprezintă un atac politic lipsit de probe și argumente, îndreptat împotriva unor persoane. De fapt, Hațegan face ceea ce știe mai bine: poze cu câte o bucată de asfalt și trece de la bârfe pe la colțuri la bârfe pe Facebook și în presă. Toate în încercarea de a masca rezultate „memorabile” ale CJ Alba, precum achiziția de microbuze școlare la preț de Lamborghini.

În realitate, prin atacul său, Marius Hațegan încearcă să discrediteze un profesionist din cadrul Uzinei Mecanice Cugir înainte ca acesta să își înceapă efectiv activitatea la conducere. Noul director interimar este inginer, are o experiență îndelungată în cadrul uzinei și a participat la marile proiecte de dezvoltare ale companiei. Cunoaște foarte bine atât activitatea UM Cugir, cât și industria de apărare, iar Consiliul de Administrație i-a încredințat conducerea interimară a societății pentru a asigura continuitatea și ducerea la bun sfârșit a proiectelor aflate în derulare, precum investiția strategică de peste o jumătate de miliard de lei în producția de muniție compatibilă cu standardele NATO.

Uzina Mecanică Cugir este o întreprindere strategică pentru județul Alba și pentru România. Angajații săi au nevoie de stabilitate, contracte, investiții și condiții mai bune de muncă, nu de scandaluri politice. În loc să lanseze acuzații și insinuări, Marius Hațegan ar trebui să prezinte public ce a făcut concret PNL pentru dezvoltarea industriei de apărare și pentru protejarea locurilor de muncă de la Cugir.

În același timp, îi reamintim că ocupă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și că județul are numeroase probleme reale, care așteaptă soluții din partea administrației județene.

Sunt elevi care nu au mijloace de transport pentru a ajunge la școală. Județul se confruntă cu depopularea, iar tinerii continuă să plece din lipsa oportunităților. Investitorii au nevoie de facilități și de o administrație care să îi sprijine. Dezvoltarea economică necesită drumuri moderne, iar turismul din Alba are nevoie de infrastructură și de o promovare reală.

Acestea sunt problemele de care domnul Hațegan ar trebui să se preocupe mai mult. Atacurile politice nu transportă elevii la școală, nu creează locuri de muncă, nu construiesc drumuri și nu opresc depopularea județului.

Alba are nevoie de o conducere care să îi asigure dezvoltarea economică, nu de politicieni preocupați să poarte bârfe și povești, să pună etichete.

(comunicat -drept la replică PSD Alba)

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