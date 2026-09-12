Cum este organizat învățământul militar liceal din România: Cinci colegii, o singură rețea

În România funcționează, în prezent, cinci colegii naționale militare, toate aflate în subordinea Ministerului Apărării Naționale (MApN). Rețeaua este construită ca o verigă de pregătire între învățământul gimnazial și instituțiile militare de învățământ superior, având rolul de a forma elevi atât din punct de vedere academic, cât și pentru viitoarea carieră militară.

Cele cinci instituții sunt:

*Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” – Alba Iulia;

*Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza;

*Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc;

*Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” – Constanța;

*Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” – Craiova.

O rețea aflată sub autoritatea MApN

Din punct de vedere juridic, colegiile naționale militare sunt unități de învățământ preuniversitar militar cu personalitate juridică. Organizarea lor combină regulile generale ale sistemului național de educație cu cerințele specifice instituției militare. Cadrul actual este stabilit prin Ordinul MApN nr. M.5/2025, aplicabil începând cu anul școlar 2025–2026.

Asta înseamnă că, deși sunt licee, colegiile nu funcționează identic cu un liceu civil. Raporturile ierarhice sunt stabilite și prin regulamentele militare și statele de organizare ale unităților, iar elevii poartă uniformă militară și urmează un regim de internat.

În același timp, colegiile rămân parte a sistemului național de învățământ preuniversitar: anul școlar, planurile-cadru, evaluările și examenul de bacalaureat se înscriu în arhitectura educațională națională. Specificul militar se suprapune peste această structură.

Cum arată, practic, un colegiu militar

Învățământul liceal militar este organizat cu frecvență și internat. Elevii sunt organizați nu numai în clase, ci și într-o structură de tip militar: efectivul unei clase constituie un pluton, iar plutoanele din același an de studiu formează o companie.

Prin urmare, viața elevului are două dimensiuni care funcționează în paralel. Prima este cea școlară, cu discipline și evaluări specifice liceului. A doua este cea militară, care presupune disciplină, uniformă, reguli de organizare și activități specifice mediului militar.

Scopul declarat al învățământului liceal militar este dezvoltarea competențelor generale și formarea celor specifice filieriei vocaționale, profilului militar și specializării matematică-informatică militară.

Accesul în sistem este mai complex decât admiterea obișnuită la liceu. Candidații trebuie mai întâi să treacă prin procesul de recrutare și selecție militară, organizat prin structurile MApN, iar apoi participă la admiterea propriu-zisă.

Repartizarea se face în limita locurilor aprobate pentru fiecare colegiu.

Cinci colegii, același model educațional

Deși sunt răspândite în regiuni diferite ale țării, cele cinci instituții formează practic o singură rețea educațională. Regulile generale, procedurile de admitere și cadrul de organizare sunt stabilite central, la nivelul MApN, prin structurile sale de management al resurselor umane. Fiecare colegiu are însă propria conducere, propriul regulament intern și propriile particularități de funcționare.

Rețeaua are și o componentă de mobilitate internă. Pentru 2026–2027, MApN a prevăzut inclusiv proceduri pentru transferul elevilor între colegiile naționale militare, în limita locurilor disponibile, precum și pentru ocuparea unor locuri rămase vacante.

Rezultatele indică un nivel academic ridicat

Datele cele mai recente oferite de MApN arată rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat din 2026. Trei dintre cele cinci colegii au raportat promovare de 100%: Breaza, Alba Iulia și Craiova. La Câmpulung Moldovenesc rata a fost de 99,38%, iar la Constanța de 96,76%.

Performanța academică este importantă deoarece liceul militar nu reprezintă, în sine, destinația finală a elevului. Pentru o parte semnificativă dintre absolvenți, următorul pas este admiterea în instituțiile militare de învățământ superior, în perspectiva formării ca ofițeri ai Armatei României.

O verigă între școala civilă și cariera militară

Privită în ansamblu, rețeaua colegiilor naționale militare poate fi descrisă ca nivelul liceal al sistemului educațional militar al MApN. Cele cinci colegii oferă aceeași arhitectură de bază: educație liceală, internat, disciplină militară și pregătire orientată către continuarea studiilor în sistemul militar.

Particularitatea rețelei este tocmai această combinație: elevul nu este militar în sensul deplin al statutului unui cadru militar — legislația precizează explicit, de exemplu, că elevii colegiilor naționale militare nu depun jurământul militar — însă își desfășoară studiile într-un mediu organizat după principii și reguli militare.

Astfel, de la Alba Iulia la Constanța și de la Breaza la Craiova și Câmpulung Moldovenesc, cele cinci colegii funcționează ca o rețea națională relativ compactă, cu o misiune comună: să pregătească adolescenți pentru performanță școlară, disciplină și, pentru cei care aleg acest traseu, continuarea formării în cariera militară.

foto – Promoția 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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