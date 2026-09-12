Foto: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0! Remiză rușinoasă pentru pretendenta la Liga 2!
CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0! Remiză rușinoasă pentru pretendenta la Liga 2!
La final, din tribuna a doua s-s scandat „Demisia, demisia” Și „Rușine să vă fie”, reacții îndreptățite ale fanilor, care au taxat evoluția favoriților!
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CSM Unirea Alba Iulia continuă seria dezamăgirilor și a remizat pe „Cetate” cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un rezultat dezolant, care provoacă nemulțumire în Cetatea Marii Uniri. Un nou pas fals al pretendentei la promovarea în Liga 2, care venea după eșecul de la Blaj! Chinuială a „alb-negrilor” în fața unei asistențe reduse, în jur de 600 de spectatori, un asalt orb, fără orizont și multă neputință.
Parcă în prelungirea jocului de la Blaj, tot crispare și lipsă de clarviziune pentru formația lui Pustai, ce s-a chinuit să amenințe careul advers, în fața unui adversar limitat, ce s-a mărginit să se apere. Triplă ocazie uniristă (23), Indrei (paradă Moșoarcă), Vaida (șut blocat) și Vaida (reluare cu capul, paradă a portarului), în aceeași fază, prima notabilă a partidei. Unirea a atacat, însă senzația de săgeată boantă persista, și abia Donca (43) – liberă puțin peste vinclu a mai amenințat serios buturile lui Moșoarcă.
Tonini (51) a șutat periculos de la 20 de metri, balonul a trecut de puțin pe lângă stâlpul drept. Bud (54) a trimis primul șut pe spațiul porții, prins fără probleme de Cutean. Indrei (57) își încearcă șansa, dar trimite peste transversală. Ayeni (84), singur în 7 metri, trage în portar, în actul secund precipitarea fiind evidentă în jocul amfitrionilor. Ba mai mult, Bud (90), putea da lovitura, cu un șut milimetric, Misarăș (90+1), cap alături, și Ayeni (90+2), semnează ultimele șanse…
Arbitri R. Mormeci, G. Pânzaru, M. Tunsoiu; rezervă V. Cantău (toți Brașov) Observatori A. Danciu (Mureș), I. Somolyak (Harghita)
foto: Peter SZILAGYI
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