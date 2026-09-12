Ştirea zilei

Foto | Andra Bunea, elevă de excepție din Alba, dublă performanță la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2026: Argint la individual și aur pentru România pe echipe

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Andra Bunea, elevă de excepție din Alba, dublă performanță la Olimpiada Internațională de Limba Engleză 2026: Argint la individual și aur pentru România pe echipe

Rezultat excepțional pentru județul Alba și pentru Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud! Andra Bunea a urcat pe podiumul IELO 2026 – The International English Language Olympiad, desfășurată la Suceava, în perioada 6–12 septembrie 2026, obținând Premiul al II-lea la proba individuală și Premiul I – Aur pentru România, în proba pe echipe.

Este o performanță remarcabilă pentru eleva Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud, calificată la trei olimpiade naționale în anul școlar 2025–2026 și participantă la două etape naționale: Olimpiada de Limba și Literatura Română și Olimpiada de Limba Engleză.

La etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză, Andra Bunea a obținut media 9,60, la egalitate cu o elevă din Galați. Rezultatul i-a adus Premiul al II-lea și calificarea la etapa internațională a olimpiadei de limba engleză, unde au participat elevi din Belgia, Bulgaria, Georgia, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Portugalia, Slovacia, Turkmenistan și Turcia.

La IELO 2026, Andra a concurat la nivelul C1, alături de alți trei elevi români. Competiția a cuprins trei probe: două individuale – proba scrisă și proba orală – și o probă de proiect.

La probele individuale, Andra Bunea a obținut media 9,85, rezultat care i-a adus Premiul al II-lea. Primele două poziții au fost ocupate de doi participanți care au obținut aceeași medie, 9,95.

Performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât Andra s-a confruntat cu 33 de concurenți, toți foarte bine pregătiți și capabili să facă față unor cerințe de concurs deloc ușoare.

Dar succesul nu s-a oprit aici.

La proba de proiect, echipa din care a făcut parte Andra Bunea a obținut Locul I – Medalie de Aur pentru România!

Toate probele competiției internaționale s-au bazat pe romanul „The Hate U Give”, de Angie Thomas, o operă care a constituit suportul de concurs pentru participanții de la această ediție.

O premieră pentru județul Alba

Andra Bunea este eleva de excepție a Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud, o tânără care impresionează prin inteligență, ambiție, talent, perseverență și muncă asiduă, calități dublate însă de modestie, generozitate și altruism.

Ea a purtat cu mândrie numele Colegiului Național „Titu Maiorescu” și a reprezentat România și județul Alba la cel mai înalt nivel al competițiilor internaționale de limba engleză.

Nu a fost doar o participare la o competiție de prestigiu. A fost o participare încununată cu două rezultate de podium: argint la individual și aur pentru România pe echipe.

Pentru județul Alba, performanța Andrei Bunea are o valoare aparte. Este o premieră absolută ca un elev din județ să obțină atât Premiul al II-lea la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză, cât și Premiul al II-lea la etapa internațională a competiției, cărora li se adaugă spectaculosul Loc I – Aur pentru România, obținut în proba pe echipe.

Este un rezultat care confirmă, încă o dată, valoarea elevilor de excepție pe care îi are județul Alba și capacitatea acestora de a se impune în competiții de cel mai înalt nivel.

Felicitări, Andra Bunea!

Felicitări, Andreea Hamorszki, profesoara care a pregătit-o și a îndrumat-o cu profesionalism și dedicare pe această tânără cu totul remarcabilă! – au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

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