VIDEO | Apel umanitar pentru Cornelia, o femeie de 53 de ani din Alba care trăiește într-o colibă improvizată din PVC și folie, într-un sat din județ. Oameni cu suflet mare vor să-i construiască o căsuță înainte de iarnă

Apel umanitar pentru Cornelia, o femeie de 53 de ani din Alba care trăiește într-o colibă improvizată din PVC și folie, într-un sat din județ. Oameni cu suflet mare vor să-i construiască o căsuță înainte de iarnă

La marginea unui drum din Tăuți, județul Alba, într-o locuință improvizată din PVC și folie, își duce traiul Cornelia, o femeie în vârstă de 53 de ani. Pentru ea, ceea ce alții ar considera de neimaginat a devenit viața de zi cu zi: o canapea veche, o sobă deteriorată și un singur scaun sunt printre puținele lucruri pe care le are în adăpostul improvizat.

În loc de ferestre sunt folii care țin loc de geamuri, iar pereții improvizați oferă prea puțină protecție împotriva frigului. Femeia își petrece mare parte din timp pe marginea drumului, încercând să găsească mici lucrări prin gospodăriile oamenilor din zonă.

Cornelia spune că mai ajută la măturat, face diverse treburi prin gospodărie sau orice altceva este nevoie, iar în schimb primește sume modice. Sunt bani puțini, dar pentru ea înseamnă posibilitatea de a-și cumpăra cele necesare traiului de zi cu zi.

Dincolo de lipsurile materiale, femeia vorbește și despre felul în care este privită de cei din jur.

„Oamenii mereu se leagă de mine, mă denigrează și râd de mine”, spune Cornelia, povestind despre greutățile prin care trece și despre sentimentul că este judecată pentru situația în care a ajuns.

O casă adevărată înainte să vină iarna

Povestea Corneliei l-a impresionat pe Vasile, un brașovean cunoscut pentru faptul că, de-a lungul timpului, a încercat să îi ajute pe oamenii aflați în nevoie și pe vârstnicii din zona Apusenilor.

De această dată, Vasile a decis să facă mai mult decât să îi ofere un ajutor de moment. Vrea să îi ridice Corneliei o căsuță în care să poată locui în condiții decente și, mai ales, în care să fie ferită de frigul iernii.

Scopul este ca, înainte de venirea sezonului rece, Cornelia să aibă un acoperiș adevărat deasupra capului, pereți care să o protejeze de frig și un spațiu în care să poată trăi cu un minim de confort și siguranță.

Este nevoie de ajutor pentru construirea căsuței

Pentru ca proiectul să poată fi dus la bun sfârșit, este nevoie de sprijinul celor care pot și vor să ajute. Sunt binevenite donațiile financiare, materialele de construcții, dar și oamenii care pot da o mână de ajutor efectiv la ridicarea căsuței.

Orice contribuție poate conta: materiale de construcții, lemn, elemente pentru acoperiș, termoizolație, uși, ferestre sau alte lucruri necesare unei locuințe simple și sigure. La fel de importantă este și mâna de lucru a celor care pot ajuta la construirea căsuței.

Cum poate fi ajutată Cornelia

Persoanele care doresc să contribuie financiar la construirea căsuței pot face donații în următorul cont:

Titular: Tanasă Vasile

IBAN: RO82REVO0000170114360056

De asemenea, cei care pot oferi materiale de construcții sau ajutor la lucrările de ridicare a căsuței se pot implica în acest proiect.

Pentru cei mai mulți oameni, o locuință modestă înseamnă un lucru firesc. Pentru Cornelia, o căsuță în care să nu mai intre frigul și ploaia ar putea însemna începutul unei vieți ceva mai bune.

Până atunci, femeia continuă să își ducă zilele în adăpostul improvizat de la marginea drumului, ajutând prin gospodăriile oamenilor pentru câțiva bani.

O donație, câteva materiale sau câteva ore de muncă pot contribui la transformarea unei colibe improvizate într-un adevărat cămin.

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