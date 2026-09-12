Foto | Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir
Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat două defibrilatoare externe în zonele centrale din Sebeș și Cugir
Crucea Roșie Română Filiala Alba a pus în funcțiune două defibrilatoare externe semiautomate (AED) în zonele centrale din municipiul Sebeș și orașul Cugir. Inițiativa marchează Ziua Mondială a Primului Ajutor (sărbătorită în 12 septembrie) și are ca scop creșterea siguranței cetățenilor, în condițiile în care în cele două localități nu exista până acum niciun astfel de dispozitiv medical de urgență în spațiile publice.
Defibrilatoarele au fost achiziționate cu sprijinul financiar al companiilor Star Assembly și Star Transmission, în cadrul campaniei „Roboțelul Binelui”. Practic, cetățenii au fost provocați să doneze PET-uri, sticle și doze de aluminiu la roboțeii de colectare amplasați în Alba Iulia, Sebeș și Cugir, iar pentru fiecare ambalaj colectat, companiile Star Assembly și Star Transmission au oferit o donație în bani către Crucea Roșie Filiala Alba. La punerea în funcțiune a acestor defibrilatoare, au fost prezenți reprezentanți ai companiilor Star Assembly, Star Transmission precum și ai administrației publice locale.
Până acum, Crucea Roșie Română Filiala Alba a montat deja alte două defibrilatoare în Cetatea Alba Carolina și pe sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia. Cele patru echipamente sunt primele montate în județul Alba, iar organizația își dorește să extindă acest proiect și în alte localități.
Defibrilatoarele semiautomate montate în spațiile publice sunt salvatoare de vieți, fiind complet pregătite pentru a fi utilizate în caz de urgență de către orice cetățean, până la sosirea echipajelor medicale. Utilizarea lor este simplă și intuitivă, persoana care acordă primul ajutor fiind îndrumată audio-video privind pașii de urmat pentru a aplica șocul în cazul unui stop cardio-respirator. De asemenea, fiecare defibrilator este echipat cu un modul smart care transmite în timp real alerte și informații Crucii Roșii, în momentul în care se începe folosirea echipamentului și se încep manevrele de defibrilare. Potrivit studiilor medicale, dacă manevrele de defibrilare se fac în primele 5 minute, șansele de salvare a pacientului cresc până la 50 – 70%.
„Într-o situație de urgență, primele minute sunt vitale și fac, de cele mai multe ori, diferența dintre viață și moarte. În caz de stop cardio-respirator, accesul rapid la un defibrilator semiautomat poate salva o viață înainte de sosirea echipajelor medicale, fiind un echipament sigur și intuitiv, care ghidează vocal și video utilizatorul pas cu pas. Pentru a crește siguranța cetățenilor în inima comunităților noastre, Crucea Roșie Română Filiala Alba a extins această rețea de prim ajutor prin montarea a două noi defibrilatoare în zonele centrale din Sebeș și Cugir. Acestea vin în completarea aparatelor deja amplasate în Cetatea Alba Carolina și pe sediul Primăriei Alba Iulia. Avem încredere că locuitorii din Alba Iulia, Sebeș și Cugir vor proteja aceste dispozitive medicale, conștientizând că sunt montate pentru siguranța lor și a celor dragi. Partea cu adevărat remarcabilă este că întreaga comunitate și-a adus contribuția la această inițiativă, aparatele fiind achiziționate prin implicarea directă a oamenilor și a mediului de afaceri, în cadrul unei campanii educaționale și de mediu unice în România. Cetățenii au donat ambalaje, Crucea Roșie le-a predat spre reciclare, iar partenerii noștri Star Assembly și Star Transmission au transformat aceste ambalaje reciclate în resurse pentru sănătatea publică. Le mulțumim din suflet tuturor celor care aduc zi de zi ambalaje la Roboțeii Binelui și partenerilor noștri fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil: Star Assembly și Star Transmission, Envipco România, care ne-a donat echipamentele de colectare, și Asocierea RER Vest Retim, care asigură ridicarea și reciclarea ambalajelor”, a spus Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.
În paralel, Crucea Roșie Română Filiala Alba continuă proiectele ce au ca scop promovarea importanței primului ajutor și pregătirea populației prin cursuri de prim ajutor, predate de cadre medicale cu experiență în medicina de urgență. De asemenea, organizația derulează proiectul „Generația care salvează vieți”, care presupune instruirea tuturor elevilor de liceu din județ în acordarea primului ajutor, respectiv peste 12.000 de tineri.
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