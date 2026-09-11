Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”

Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba a reacționat după dreptul la replică publicat de PSD Alba, în care acesta este acuzat de ,,atacuri politice și bârfe”.

Contextul ,,săgeților” dintre cele două părți este înlocuirea lui Mircea Trifan la conducerea UM Cugir, pe fondul problemelor care l-au vizat în ultima perioadă. Decizia a fost luată joi, 10 septembrie 2026, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație al UM Cugir, iar cel care îl înlocuiește în funcție este Daniel Popa, până în acest moment inginer șef în cadrul uzinei.

,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!

Doi dintre aceștia au dat cu subsemnatul în fața procurorilor. În loc să-i preocupe asta, socialiștii fac ce știu mai bine: se victimizează și ocolesc fondul problemei.

Ca o mică „bârfă”: umblă vorba că șeful lor ar fi spus că o șpagă de 10.000 de euro nu reprezintă cine știe ce sumă.

E ca și cum am lăuda un hoț că a furat 5 găini, când putea sa fure tot cotețul.

Ăsta este PSD Alba! Un partid care nu a făcut nimic pentru județ, un partid care nu face nimic pentru cetățeni!”, a scris Marius Hațegan pe Facebook.

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