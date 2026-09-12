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Update Video | Aiudeanul Andrei Cordea, gol superb, direct la vinclu, în SuperLiga: Reușită de generic în meciul jucat de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe

Lucian Dărămuș

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Aiudeanul Andrei Cordea, gol superb, direct la vinclu, în SuperLiga: Reușită de generic în meciul jucat de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe

Aiudeanul Andrei Cordea continuă să impresioneze în SuperLiga de fotbal.

În ciuda transferului ratat la campioana en-titre Universitatea Craiova, Andrei Cordea se menține într-o formă de excepție.

Artă și măiestrie – poate fi definit pe scurt golul pe care l-a marcat în startul meciului jucat de CFR Cluj la Sfântu Gheorghe în seara zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026.

Andrei Cordea a adus echipa din Gruia în avantaj în minutul 10. Debutantul Nalic i-a pasat foarte bine lui Andrei Cordea. Acesta și-a „făcut” perfect mingea în careu și a tras cu stângul la colțul lung.

A rezultat un gol superb, direct la vinclu.

Scorul s-a menținut neschimbat până la pauză.

Boris Cmiljanic a egalat pentru Sepsi OSK în minutul 49. Practic, muntenegreanul a deviat cu capul în poartă o minge șutată de Doru Andrei.

În minutul 61 a ieșit la rampă Lindsay Rose, jucător din Mauritius. Acesta a profitat de o respingere în careul advers și a înscris.

sursa video: Prima Sport

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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