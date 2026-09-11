Video | 25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii

25 de ani de la atacurile care au zguduit America și au schimbat istoria: Răni care nu se văd în fotografii

11 septembrie 2001. Patru avioane deturnate. Aproape 3.000 de oameni uciși. Două turnuri transformate în ruine, Pentagonul lovit, iar un al patrulea avion prăbușit în Pennsylvania. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, 9/11 nu mai este doar o dată din calendarul american. Este una dintre liniile de demarcație ale istoriei contemporane.

La 25 de ani de la atacurile teroriste care au zguduit Statele Unite, bilanțul nu mai poate fi redus la imaginile cu Turnurile Gemene în flăcări. 11 septembrie a declanșat războaie, a remodelat serviciile de informații și securitatea aeroportuară, a schimbat politica externă a Washingtonului și a modificat profund raportul dintre libertățile individuale și securitatea națională.

Și, mai presus de toate, a lăsat în urmă mii de familii pentru care acea zi nu s-a încheiat niciodată.

Patru avioane, 19 teroriști și o dimineață care a devenit istorie

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei teroriste al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale care efectuau curse interne în Statele Unite. Două dintre aeronave au fost lovite de Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Un al treilea avion a fost izbit de Pentagon, sediul Departamentului american al Apărării. Al patrulea, Flight 93, s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei.

În total, 2.977 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie, victime provenind din 90 de țări. Dintre acestea, 2.753 au murit la New York, 184 la Pentagon, iar 40 se aflau la bordul Flight 93.

Printre victime s-au numărat pasageri, angajați ai World Trade Center, militari și civili aflați la Pentagon, dar și pompieri, polițiști și membri ai echipelor de intervenție.

Numai în rândul primilor salvatori, 441 de persoane din peste 30 de agenții au murit în acea zi.

Dincolo de victime: începutul „războiului împotriva terorii”

Reacția Statelor Unite a fost rapidă și fără precedent.

Administrația președintelui George W. Bush a transformat combaterea terorismului în prioritatea centrală a politicii externe americane. Washingtonul a cerut regimului taliban din Afganistan să predea liderii al-Qaida și să închidă taberele de antrenament ale organizației. În octombrie 2001, Statele Unite și aliații lor au lansat operațiunea militară din Afganistan. Până în decembrie, regimul taliban fusese înlăturat de la putere.

A urmat însă un conflict care avea să dureze două decenii și să coste enorm în vieți omenești, resurse și capital politic.

În paralel, Statele Unite au construit o amplă arhitectură internațională de combatere a terorismului. Au fost urmărite finanțările rețelelor teroriste, consolidate cooperarea între serviciile de informații și extinse mecanismele de securitate și supraveghere. În primele luni după atacuri, zeci de state au adoptat măsuri pentru înghețarea activelor asociate terorismului.

America s-a schimbat. Și nu doar America

După 11 septembrie, securitatea a intrat în viața cotidiană a milioane de oameni.

Aeroporturile au devenit spații radical diferite. Controalele au fost intensificate, serviciile de informații au primit atribuții sporite, iar guvernul american a construit noi instituții și mecanisme de securitate.

Dar prețul acestei transformări a fost una dintre marile dezbateri ale ultimului sfert de secol: câtă libertate este dispusă o societate să sacrifice pentru a se simți în siguranță?

Legislația antiteroristă, supravegherea comunicațiilor, detențiile și politicile de securitate au generat controverse privind drepturile civile. În același timp, musulmanii americani și comunitățile de origine arabă au suportat valuri de suspiciune, discriminare și profilare. La 25 de ani distanță, această parte a moștenirii 9/11 rămâne una dintre cele mai sensibile.

De la unitate națională la o Americă divizată

În orele și zilele de după atacuri, Statele Unite au cunoscut o mobilizare emoțională și civică extraordinară.

Imaginea Americii de atunci era cea a unei societăți unite în jurul unei tragedii comune. New York-ul a devenit simbolul rezistenței, iar pompierii, polițiștii și voluntarii au fost transformați în eroi ai unei națiuni traumatizate.

Dar acea unitate nu a durat.

Războaiele, schimbările legislative, crizele economice, disputele politice și, ulterior, polarizarea tot mai accentuată a societății americane au modificat radical atmosfera de după 2001.

La un sfert de secol distanță, 9/11 este privit diferit de generații diferite. Pentru cei care au trăit ziua atacurilor, rămâne o amintire personală, aproape fizică. Pentru cei născuți după 2001, este în primul rând un eveniment istoric, învățat din fotografii, documentare și mărturiile părinților.

Rănile care nu se văd în fotografiile din 2001

Una dintre cele mai puțin vizibile consecințe ale atacurilor este cea medicală.

Oamenii care au lucrat la Ground Zero, salvatorii, locuitorii din Lower Manhattan și supraviețuitorii au fost expuși unui mediu extrem de toxic în timpul și după prăbușirea clădirilor.

La 25 de ani distanță, consecințele asupra sănătății continuă să fie înregistrate. Programul american dedicat sănătății celor afectați de 9/11 urmărește și tratează un număr foarte mare de persoane, iar decesele asociate bolilor dezvoltate în urma expunerii continuă să crească. Reuters relata în septembrie 2026 că impactul medical asupra primilor salvatori reprezintă încă o povară în creștere, inclusiv prin numeroase cazuri de cancer.

Așadar, bilanțul de 2.977 de victime descrie tragedia din acea zi, dar nu și întregul bilanț uman al ultimului sfert de secol.

Ground Zero: din ruină, memorial

Astăzi, locul unde se aflau Turnurile Gemene este un spațiu al memoriei.

Memorialul Național 9/11 îi comemorează pe cei 2.977 de oameni uciși în atacuri. Numele victimelor sunt înscrise în jurul bazinelor memoriale construite în amprentele celor două turnuri.

În fiecare an, la New York, numele sunt citite cu voce tare de membrii familiilor victimelor.

Este un ritual simplu, dar cu o forță simbolică uriașă: în spatele cifrei 2.977 reapar, pentru câteva ore, oameni concreți — părinți, copii, frați, surori, colegi, prieteni.

Un sfert de secol mai târziu, amenințarea nu a dispărut

Una dintre întrebările inevitabile ale aniversării din 2026 este dacă lumea a devenit mai sigură după 9/11.

Răspunsul nu este simplu.

Statele Unite nu au mai fost lovite pe teritoriul continental de un atac de amploarea celui din 11 septembrie. În același timp, amenințarea teroristă nu a dispărut. Ea s-a fragmentat și s-a transformat, iar prioritățile strategice ale Washingtonului s-au deplasat treptat către competiția geopolitică cu alte mari puteri. Analiști citați în presa americană avertizează în 2026 că această schimbare de atenție poate crea riscuri dacă lupta împotriva terorismului este tratată drept o problemă încheiată.

25 de ani de la ziua care a schimbat timpul

11 septembrie 2001 nu mai este doar despre două clădiri care s-au prăbușit.

Este despre o lume care a intrat într-o nouă epocă.

Despre războaiele din Afganistan și Irak. Despre securitatea aeroporturilor. Despre supraveghere și libertăți civile. Despre comunități musulmane care au trebuit să demonstreze că nu poartă vina pentru crimele unor teroriști. Despre veterani și familiile lor. Despre salvatori care au murit la ani distanță de ziua atacurilor. Despre copii care și-au pierdut părinții și despre generații care au crescut într-o Americă definită de frica terorismului.

Dar este și despre solidaritate.

Despre oameni care au urcat scările Turnurilor Gemene pentru a-i salva pe alții. Despre pasagerii Flight 93 care au decis să lupte. Despre pompieri și polițiști care au intrat în clădiri din care ceilalți încercau să fugă. Despre străini care s-au ajutat între ei într-un oraș paralizat.

sursa video: Associated Press

foto: arhivă

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