11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 marchează un moment important în istoria limbii române. După dezbateri îndelungate, Societatea Academică a adoptat proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu, una dintre cele mai puternice personalități intelectuale ale românilor din Transilvania.
Propunerea lui Timotei Cipariu avea la bază principiul etimologic, temperat prin cel fonetic. Sistemul urmărea să păstreze legătura dintre forma cuvintelor românești și originea lor, fără a ignora însă pronunțarea. O particularitate a ortografiei propuse era lipsa semnelor diacritice pentru vocalele și consoanele care reprezentau sunete modificate, din punct de vedere fonetic, față de cele de origine.
Dincolo de disputa tehnică asupra regulilor de scriere, dezbaterea reflecta o problemă esențială pentru epocă: cum trebuia să fie scrisă și standardizată limba română? Într-o perioadă în care identitatea culturală și națională a românilor se afirma tot mai puternic, ortografia devenea un instrument al modernizării și al unității culturale.
Timotei Cipariu, eruditul care a făcut din limbă o misiune
Născut la 21 februarie 1805, la Pănade, și mort la 3 septembrie 1887, la Blaj, Timotei Cipariu a fost mult mai mult decât un lingvist. A fost erudit, istoric, teolog, pedagog, orientalist și politician, dar și unul dintre intelectualii implicați în mișcarea revoluționară de la 1848.
Cleric greco-catolic și personalitate marcantă a Blajului, Cipariu s-a numărat printre membrii fondatori ai Academiei Române, fiind primul ei vicepreședinte. A condus, de asemenea, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, contribuind decisiv la afirmarea culturii românești din Transilvania.
Pasiunea sa pentru limbă și pentru cercetarea trecutului românilor i-a adus supranumele de „părintele filologiei române”. Poliglot, despre Cipariu se spune că stăpânea aproximativ 15 limbi, competență care i-a permis să studieze comparativ izvoare și tradiții lingvistice diverse.
O dispută despre litere, dar mai ales despre identitate
Proiectul de ortografie adoptat în 1867 nu trebuie privit doar ca o chestiune de tehnică lingvistică. În spatele alegerii dintre principiul etimologic și cel fonetic se afla o întreagă concepție despre evoluția limbii române.
Cipariu considera importantă păstrarea urmelor istorice ale cuvintelor în scris, în timp ce orientarea fonetică urmărea să apropie cât mai mult scrierea de pronunțarea reală. Dezbaterea dintre aceste principii avea să continue și în deceniile următoare, pe măsură ce limba română își consolida forma literară modernă.
Prin activitatea sa, Timotei Cipariu a contribuit la transformarea studiului limbii într-un domeniu științific riguros și la așezarea filologiei române pe baze moderne.
foto: arhivă
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