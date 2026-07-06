Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), început de săptămână cu victorie în Suedia
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), început de săptămână cu victorie în Suedia
Început de săptămână cu o victorie pentru jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia.
Sportiva din Alba Iulia a dovedit luni, 6 iulie 2026, că se simte foarte bine pe zgura de la Bastad (Suedia).
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Miriam Bulgaru (26 de ani, 248 WTA) a învins-o în minimum de seturi pe ucraineanca 31Valeriya Strakhova (31 de ani, 555 WTA).
Scorul a fost 6-2, 6-2 în favoarea albaiuliencei.
Partida a durat o oră și 25 de minute.
Pentru Miriam Bulgaru urmează confruntarea din optimi în cadrul Challenger-ului feminin de la Bastatd.
Foto: arhivă
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