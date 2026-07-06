Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA, a fost inclus de Nicușor Dan în delegația de la Summitul NATO de la Ankara
Generalul Gheorghiță Vlad, pus sub acuzare de DNA, a fost inclus de Nicușor Dan în delegația de la Summitul NATO de la Ankara
Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, va face parte din delegația României care va participa săptămâna aceasta la Summitul NATO de la Ankara, în ciuda faptului că este pus sub acuzare de DNA.
Din delegație mai fac parte președintele Nicușor Dan și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță.
Președintele Nicușor Dan conduce delegația României la Summitul NATO de la Ankara, din perioada 7-8 iulie. Pe lângă ministrul Apărării, Radu Miruță, în delegație a fost inclus și șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, pus recent sub acuzare de DNA.
„Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, fac parte din delegația României, condusă de Președintele Nicușor Dan, care va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la Summitul NATO de la Ankara. Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la Summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creşterea investiţiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare şi continuarea sprijinului pentru Ucraina”, au transmis, duminică, reprezentanţii Ministerului Apărării.
Aceștia au menționat că în cadrul Summitului, şeful Statului Major al Apărării va susţine prioritățile militare ale României privind consolidarea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, precum şi continuarea adaptării structurilor de forțe şi a capabilităților necesare pentru implementarea deciziilor aliate.
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