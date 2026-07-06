CSM Unirea Alba Iulia, falimentară în strategia cu speranțele fotbalistice din Alba!!! „Alb-negrii” au pierdut, din dezinteres, mai bine de o echipă de tinere talente, în ultimii ani!

În mod categoric, strategia divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia este una falimentară în ceea ce privește tinerele speranțe fotbalistice din Alba în ultimii ani!

„Alb-negrii”, pretendenți la Liga 2, au pierdut printre degete mai bine de o echipă de fotbaliști talentați, care au plecat să-și caute consacrarea la alte cluburi din zonă, vorbim de Liga 1 sau Liga 2, fără măcar să fie pe „radarul” echipei fanion a județului. Totuși, sunt semnale că sunt tratative pentru împrumutul lui Robert Baba de la UTA Arad la CSM Unirea Alba Iulia, în această vară, prin intermediul lui Bogdan Apostu.

Avem în discuție fotbaliști care au câștigat trofee în plan național, campionatul, Cupa României sau Liga Elitelor, la diversa categorii de vârstă, cu UTA Arad, „U” Cluj, FCSB sau Viitorul Cluj!

Sunt tineri originari din județ, cu vârste între 16 și 20 de ani, care nu au apucat să joace pentru gruparea albaiuliană, ultimele exemple, 4 la număr, din această vară, fiind elocvente pentru dezinteresul manifestat de CSM Unirea Alba Iulia! Să punctăm rapid: Sebastian Itu (Metalurgistul Cugir, n. 2026) – la Poli Timișoara (Liga 2), Philip Pahone (Metalurgistul Cugir, n. 2009) – la ASA Tg. Mureș (Liga 2, în cantonament, aproape de a semna contractul), blăjeanul Viorel Oniga (Viitorul Cluj, n. 2010) – la FK Csikszereda Miercurea Ciuc (în cantonament în Austria) și albaiulianul Sebastian Bran („U” Cluj, 2008) – la Metalul Buzău (Liga 2)

*La Unirea, ca la Craiova!

Ce se întâmplă în ultimii ani în Cetatea Marii Uniri în privința interesului pentru tineri cu potențial din zonă seamănă cu trecutul din Bănie, când jucători senzaționali precum Dănciulescu, Adrian Ilie, Sabin Ilie, Mirel Rădoi sau Gabi Popescu, olteni get beget, plecat în Capitală, fără a trece prin curtea Universității Craiova!

Și, haideți să întregim lista! Vin la rând aiudeanul Iulian Moldovan (n. 2008, de vara trecută la FC Argeș), albaiulianul Alexandru Zahan (n. 2009, la FCSB de 4 ani). Să-i mai punem și pe alți albaiulieni, crescuți la Optimum Alba Iulia (la fel ca S. Bran sau Zoicaș), atacantul Robert Baba (2008, în cantonament în Slovenia, cu UTA Arad), portarul Răzvan Cutean (2008, fost la UTA Arad, debut în Liga 2 cu FC Bihor), Tudor Zoicaș (n. 2008, la „U” Cluj), ocnamureșeanul Eneas Horvat (n. 2008, „U” Cluj) – pe lista CIL Blaj în această vară! Sunt 10 nume și mai putem adăuga! La „U” Cluj: albaiulianul David Ponoran (n. 2010), aiudenii Ștefan Hetea (2010) și David Lazăr (2011), ocnamureșeanul Alexandru Gabor (2009, Viitorul Cluj) sau albaiulianul Darius Horșa (2010, la Sesi Sf. Gheorghe)

*Din 15, niciunul!

Au rezultat 15 nume, pe o listă a talentelor din Alba! Păi, din 15, niciunul???!!! E o situație inadmisibilă, vecină cu bătaia de joc, chiar falimentară. Rolul compartimentului de scouting este zero, doar pe hârtie, la Unirea Alba Iulia. Iar clubul albaiulian a fost mereu deficitar în ultimii ani, când au fost pretenții, la capitolul udner, unde s-a importat masiv, fără mari realizări, singurele nume plauzibile fiind Ardeiu sau Călugăr! Pare o autosabotare de neînțeles, dincolo de impactul care l-ar fi putut avea asuprea fanilor din Alba Iulia și județ a mizării pe elemente locale. Concluzia e amară: tinerii fotbaliști din Alba nu ar trebui să viseze la Unirea Alba Iulia, întrucât locul nașterii constituie un mare dezavantaj și nu au șanse! Ce să mai vorbești de strategie, de perspectivă, de proiecții și proiecte sănătoase pe termen mediu!

Dar trebuie să-i nominalizăm totuși pe aiudenii Eduard Andone (2012) sau Alexandru Boancă (2008), veniți în iarnă, plus Robert Rus (readus de la Brașov)

Trezirea totuși, că sunteți plătiți din banii publici! Și nu sunteți puțini angajați la secția de fotbal a CS Municipal Unirea Alba Iulia!

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