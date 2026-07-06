Amenzi de peste 300.000 de mii de lei primite de STP Alba Iulia pentru nereluarea transportului. Societatea, sancționată de Poliția Locală în fiecare zi de aproape două săptămâni

Societatea de Transport Public Alba Iulia a fost amendată zilnic, timp de 11 zile, cu câte 30.000 de lei de către Poliția Locală Alba Iulia, pentru nereluarea transportului public.

Gabriel Pleșa: „În fiecare zi au primit o amendă de 30.000 de lei pentru nereluarea transportului”

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat că STP Alba Iulia a fost sancționată zilnic cu câte 30.000 de lei pentru că nu a reluat transportul public în municipiu.

„În fiecare zi au primit o amendă de 30.000 de lei pentru nereluarea transportului ca serviciu public. Astăzi ar fi a 11-a zi”, a explicat primarul Gabriel Pleșa. Astfel, de la aplicarea primei amenzi și până în prezent, Societatea de Transport Public Alba Iulia a acumulat sancțiuni de peste 300.000 de lei.

Poliția Locală Alba Iulia a aplicat prima amendă operatorului de transport public STP în data de 22 iunie, pentru nereluarea transportului. La acel moment, primarul Gabriel Pleșa a anunțat că administrația locală ia în calcul sancționarea operatorului.

Care este temeiul legal pentru aplicarea amenzilor

Constantin-Anton Joldeş, șeful Serviciului Control și Inspecție din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, a explicat pentru ziarulunirea.ro că temeiul legal în baza căruia se pot aplica sancțiunile este format din:

LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

Mai exact, articolul 45 („Răspunderi şi sancţiuni”) din LEGEA nr. 92/2007 prevede amendarea pentru:

„g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;”

„k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public local;”

Merită menționat și faptul că, Societatea de Transport Public Alba a fost obligată de instanță, prin ordonanță președințială, să reia de îndată transportul în municipiul Alba Iulia. Decizia a fost luată pe data de 2 iulie 2026.

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