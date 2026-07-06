Fraudă la Bacalaureat: Control judiciar pentru cei cinci profesori din Alba și Sibiu. Care a fost metoda de operare
Fraudă la Bacalaureat: Control judiciar pentru cei cinci profesori din Alba și Sibiu. Care a fost metoda de operare
Cei 5 inculpați acuzați de divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat 2026 au fost plasați sub control judiciar.
Este vorba despre patru bărbați din Alba și unul din Sibiu, reținuți săptămâna trecută într-un dosar cu privire la suspiciuni de divulgare de informații nepublice în scopul fraudării examenelor de Bacalaureat.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, noi detalii despre frauda la BAC 2026:
În data de 04.07.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei 5 inculpați, aflați în stare de reținere, precum și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.
Ce se investighează
Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, printr-o rețea de persoane (2023–2026)
Modul de operare
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în perioada 2023–2026, cei 5 inculpați au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenelor, pentru obținerea unor sume de bani.
Astfel, unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar inculpații le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj.
Măsuri dispuse
Punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei 5 inculpați, aflați în stare de reținere
Luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu respectarea obligațiilor prevăzute de art. 215 alin. 1 C.proc.pen. și interdicția de a lua legătura cu ceilalți inculpați ori cu alți participanți la activitatea infracțională
Obligațiile impuse
Pe durata controlului judiciar, fiecare inculpat trebuie să respecte obligațiile impuse de art. 215 alin. 1 C.proc.pen. și să nu ia legătura cu ceilalți inculpați ori cu alți participanți la activitatea infracțională de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, săvârșite în scopul fraudării examenelor.
Inculpaților li s-a atras atenția că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, menționăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
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