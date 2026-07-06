A început Admiterea 2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB)
A început Admiterea 2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB)
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii pentru anul universitar 2026–2027. Începând de astăzi, 6 iulie, viitorii studenți se pot înscrie online la programele de licență, masterat și doctorat din oferta educațională a universității.
Cu o ofertă educațională diversificată și adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii, UAB pune la dispoziția candidaților programe de studii din domenii variate, de la științe economice, informatică și inginerie, până la litere, istorie, teologie, drept și științe sociale. Oferta academică include, de asemenea, programe de masterat, studii doctorale și oportunități dedicate studenților internaționali.
Universitatea continuă să investească în dezvoltarea unor programe moderne și relevante pentru mediul socio-economic actual, inclusiv prin specializări organizate în sistem dual, care îmbină pregătirea academică cu experiența practică desfășurată în companii partenere.
Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei de admitere a universității. Comisiile de admitere de la sediul universității pot ajuta fizic viitorii studenți să se înscrie. Pentru majoritatea programelor de studiu, selecția candidaților are la bază media obținută la examenul de bacalaureat, în timp ce anumite specializări includ probe suplimentare de aptitudini, competență lingvistică sau interviuri motivaționale.
Calendarul admiterii – sesiunea de vară 2026
6 iulie – 16 iulie – Înscrierea candidaților (închiderea platformei este în 16 iulie la ora 16:00)
17 iulie – Susținerea probelor de aptitudini, a interviurilor motivaționale, a probelor de competență lingvistică și a altor evaluări preliminare, acolo unde este cazul
18 iulie – Afișarea rezultatelor inițiale ale concursului de admitere
20 iulie – 25 iulie – Prima etapă de înmatriculare a candidaților admiși (Luni-Vineri: 09:00-15:00 și Sâmbătă: 09:00-13:00)
26 iulie – Afișarea rezultatelor după prima etapă de înmatriculare și refacerea clasamentelor
27 iulie – 31 iulie (orele: 09:00-15:00) – A doua etapă de înmatriculare
3 august – 7 august – Continuarea înmatriculării candidaților admiși pe locurile cu taxă, la secretariatele facultăților (Luni-Vineri: 09:00-15:00).
Astăzi, UAB înseamnă o comunitate academică de peste 6.000 de studenți, infrastructură modernă, cămine studențești noi sau reabilitate, oportunități de mobilitate internațională, proiecte de cercetare și parteneriate solide cu mediul economic și instituțional.
Mai multe informații despre programele de studiu, condițiile de admitere și procesul de înscriere sunt disponibile în secțiunea Admitere de pe site-ul oficial al universității (uab.ro/admitere).
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