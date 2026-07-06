FOTO: Atleții de la AC Mica Romă Blaj și CSU Alba Iulia, rezultate extraordinare la Naționalele Under 20: 7 medalii pentru elevii Cristinei Man | Lenuța Constantin – două medalii de aur

Atleții de la AC Mica Romă Blaj și CSU Alba Iulia, rezultate extraordinare la Naționalele Under 20: 7 medalii obținute de elevii Cristinei Man | Lenuța Constantin – două medalii de aur

Reprezentanții AC Mica Romă Blaj, unii cu dublă legitimare la CS Universitar Alba Iulia sau CSȘ Blaj, au realizat rezultate extraordinare la Campionatele Naționale Under 20, desfășurate la Craiova, concomitent cu Cupa României la seniori.

Bilanțul remarcabil al sportivilor pregătiți de antrenoarea Cristina Man cuprinde 7 medalii (două de aur, 4 de argint și una de bronz. Lenuța Constantin (AC Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a devenot dublă campioană națională și a fost convocată pentru lotul României pentru Campionatele Balcanice Under 20 de la Craiova (11 iulie). Rezultate:

*Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): medalie de aur la 1500 metri (timpul 4:32.95) și medalie de aur la 800 metri (rezultat 2:12.18, SB);

*Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – medalie de bronz la 1500 metri (SB, 4:54.69) și medalie de argint la 3000 metri (rezultat, SB, 10:39.09);

*Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) – medalii de argint în probele de 1500 metri (timpul 3:55.94) și 3000 metri (8:43.93);

*Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – locul 2 în proba de 5000 metri, Cupa României (SB, 14:49.45);

*George David Cozma (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – nu a termnat proba de 1500 metri, locul 5 în proba de 800 metri (rezultatul 1:53.42, PB);

*Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – locul 18 la proba de 400 metri (timpul 52,59, PB) și locul 8 în proba de 800 metri (rezultatul 1:59.29)

*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 5 în proba de 5000 metri (timpul 16:17.51, PB) și locul 8 la 3000 metri (rezultatul 9:06.62, PB).

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE