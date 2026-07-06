Sport

FOTO: Atleții de la AC Mica Romă Blaj și CSU Alba Iulia, rezultate extraordinare la Naționalele Under 20: 7 medalii pentru elevii Cristinei Man | Lenuța Constantin – două medalii de aur

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Atleții de la AC Mica Romă Blaj și CSU Alba Iulia, rezultate extraordinare la Naționalele Under 20: 7 medalii obținute de elevii Cristinei Man | Lenuța Constantin – două medalii de aur

Reprezentanții AC Mica Romă Blaj, unii cu dublă legitimare la CS Universitar Alba Iulia sau CSȘ Blaj, au realizat rezultate extraordinare la Campionatele Naționale Under 20, desfășurate la Craiova, concomitent cu Cupa României la seniori.

Citește și: FOTO: Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia) – aur, Roxana Cordea (Mica Romă Blaj) – bronz, în proba de 1500 metri, la Campionatele Naționale Under 20

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Bilanțul remarcabil al sportivilor pregătiți de antrenoarea Cristina Man cuprinde 7 medalii (două de aur, 4 de argint și una de bronz. Lenuța Constantin (AC Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a devenot dublă campioană națională și a fost convocată pentru lotul României pentru Campionatele Balcanice Under 20 de la Craiova (11 iulie). Rezultate:

*Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia/ Mica Romă Blaj): medalie de aur la 1500 metri (timpul 4:32.95) și medalie de aur la 800 metri (rezultat 2:12.18, SB);

*Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – medalie de bronz la 1500 metri (SB, 4:54.69) și medalie de argint la 3000 metri (rezultat, SB, 10:39.09);

*Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) – medalii de argint în probele de 1500 metri (timpul 3:55.94) și 3000 metri (8:43.93);

*Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – locul 2 în proba de 5000 metri, Cupa României (SB, 14:49.45);

*George David Cozma (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – nu a termnat proba de 1500 metri, locul 5 în proba de 800 metri (rezultatul 1:53.42, PB);

*Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – locul 18 la proba de 400 metri (timpul 52,59, PB) și locul 8 în proba de 800 metri (rezultatul 1:59.29)

*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 5 în proba de 5000 metri (timpul 16:17.51, PB) și locul 8 la 3000 metri (rezultatul 9:06.62, PB).

 

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, falimentară în strategia cu speranțele fotbalistice din Alba!!! „Alb-negrii” au pierdut, din dezinteres, mai bine de o echipă de tinere talente, în ultimii ani

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 minute

în

6 iulie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, falimentară în strategia cu speranțele fotbalistice din Alba!!! „Alb-negrii” au pierdut, din dezinteres, mai bine de o echipă de tinere talente, în ultimii ani! În mod categoric, strategia divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia este una falimentară în ceea ce privește tinerele speranțe fotbalistice din Alba în ultimii ani! Citește și: […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), început de săptămână cu victorie în Suedia

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

6 iulie 2026

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), început de săptămână cu victorie în Suedia Început de săptămână cu o victorie pentru jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru, legitimată la CSM Unirea Alba Iulia. Sportiva din Alba Iulia a dovedit luni, 6 iulie 2026, că se simte foarte bine pe zgura de la Bastad (Suedia). Citește și: FOTO: […]

Citește mai mult

Sport

Uniriștii Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, spre Metalurgistul Cugir! Lovitură de imagine pentru „roș-albaștri”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

6 iulie 2026

De

Uniriștii Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, spre Metalurgistul Cugir! Lovitură de imagine pentru „roș-albaștri” Sunt semnale că albaiulienii Alexandru Giurgiu și Răzvan Fetița, se vor despărți în această vară de CSM Unirea Alba Iulia, o foarte posibilă destinație fiind divizionara terță Metalurgistul Cugir! Citește și: După un deceniu în „alb-negru”, albaiulianul Alexandru Giurgiu: „La Lupeni, […]

Citește mai mult