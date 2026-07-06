AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: Partidul vrea și organizarea de alegeri anticipate
AUR începe să strângă semnături pentru suspendarea președintele Nicușor Dan. 155 de semnături sunt necesare de la parlamentari, ca solicitarea să poată fi depusă la Birourile reunite ale celor două Camere. Matematic, AUR are 90 de semnături, însă mai are nevoie de alte 65 ca să poată depune solicitarea în Parlament.
Nici motivul invocat în cerere nu e de neglijat, căci el trebuie să fie suficient de bun încât să convingă Curtea Constituțională a României să de a aviz.
Populația va fi consultată prin referendum, dacă demersul AUR are succes
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat miercuri că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și va începe discuții cu celelalte formațiuni politice pentru susținerea acestui demers.
Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, desfășurată miercuri la Alexandria, județul Teleorman. Potrivit comunicatului formațiunii, toți cei 135 de membri ai CNC prezenți la ședință au votat în unanimitate pentru demararea procedurii de suspendare a șefului statului și pentru inițierea dialogului cu celelalte forțe politice în vederea susținerii acestei inițiative.
AUR invocă motive politice și constituționale
În comunicatul transmis după ședință, AUR afirmă că unul dintre motivele care stau la baza demersului este ceea ce partidul descrie drept „excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României”.
De asemenea, formațiunea susține că președintele Nicușor Dan ar fi refuzat nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, situație pe care partidul o consideră contrară prevederilor Constituției. Aceste argumente reprezintă poziția oficială exprimată de AUR în comunicatul adoptat de conducerea partidului.
În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului Național de Conducere au votat în unanimitate pentru începerea procedurilor privind organizarea alegerilor anticipate. Potrivit comunicatului, AUR susține că este necesară „reîntoarcerea la popor”, prin organizarea unui nou scrutin parlamentar.
Parlamentarii AUR nu vor susține viitorul guvern
Tot miercuri, conducerea partidului a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propus de președintele Nicușor Dan. Formațiunea precizează că această decizie face parte din strategia politică adoptată în urma ședinței extraordinare a Consiliului Național de Conducere.
Procedura de suspendare a președintelui este reglementată de Constituția României și presupune parcurgerea etapelor parlamentare prevăzute de lege, inclusiv votul Parlamentului. În cazul în care Parlamentul aprobă suspendarea, decizia finală aparține cetățenilor, prin referendum.
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