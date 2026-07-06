Mușcătura de căpușă: Cum trebuie intervenit de urgență și cum se poate preveni

Traian Băsescu: ,,Nicuşor Dan şi-a abandonat rolul de preşedinte. L-am susţinut, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie” Fostul președinte Traian Băsescu îl acuză pe Nicușor Dan că a renunțat la atribuțiile constituționale ale șefului statului, după ce acesta a anunțat că nu va desemna un premier până când partidele nu vor […]