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Mușcătura de căpușă: Cum trebuie intervenit de urgență și cum se poate preveni

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

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Mușcătura de căpușă: Cum trebuie intervenit de urgență și cum se poate preveni

Ieșirile în natură și picnicurile din timpul verii vin la pachet cu un risc major pentru sănătate: mușcătura de căpușă. Deoarece mușcătura este nedureroasă, insecta poate rămâne atașată de corp ore în șir fără să fie observată. Cu cât timpul de atașare este mai lung, cu atât crește riscul transmiterii unor boli infecțioase grave, precum boala Lyme, encefalita, febra butonoasă sau anaplasmoza.

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Pentru a ne proteja și a ști cum să reacționăm corect, medicii recomandă respectarea unui set de reguli clare.

Cum putem preveni mușcătura de căpușă

Insectele hematofage își aleg victimele ghidându-se după dioxidul de carbon expirat, căldura corpului și substanțele chimice eliminate prin piele. Pentru a le ține la distanță, specialiștii recomandă:

  • Folosirea repelenților: Aplicați produse pe bază de DEET sau icaridină, care blochează receptorii olfactivi ai insectelor.

  • Alegerea atentă a hainelor: Purtați încălțăminte închisă, șosete și pantaloni lungi. Optați pentru haine în culori deschise (alb, bej, kaki deschis, nuanțe pastelate). Studiile arată că insectele sunt atrase de culorile închise și saturate (negru, roșu închis, portocaliu, bleumarin), deoarece acestea creează un contrast vizual puternic și absorb mai multă căldură.

  • Evitarea contactului direct cu solul: Nu stați direct pe iarbă, ci folosiți întotdeauna o pătură, pe care este bine să o inspectați înainte de plecare.

  • Autoexaminarea riguroasă: La întoarcerea din natură, verificați cu atenție tot corpul, insistând pe zonele sensibile: scalpul, axilele, zona gâtului, spatele, regiunea inghinală, genunchii și zona din spatele urechilor.

Cum se îndepărtează corect o căpușă

Dacă ați identificat o căpușă înfiptă în piele, este crucial să o scoateți corect pentru a minimiza riscul de infecție:

  1. Folosiți o pensetă cu vârf fin.

  2. Prindeți căpușa cât mai aproape de suprafața pielii.

  3. Trageți ferm, în ax drept, fără să răsuciți insecta, pentru a evita ruperea capului acesteia în rană.

  4. Dezinfectați bine zona după extragere.

  5. Important: Nu aplicați sub nicio formă alcool, vaselină, lac de unghii sau alte substanțe peste căpușă înainte de a o scoate. Sub stres chimic, insecta poate vărsa conținutul stomacal direct în fluxul sanguin, crescând masiv riscul de îmbolnăvire.

Când este necesară profilaxia cu antibiotice

În majoritatea cazurilor, mușcătura de căpușă nu necesită tratament cu antibiotice. Profilaxia se recomandă doar la recomandarea medicului și în condiții foarte bine definite:

  • Căpușa aparține genului Ixodes (vectorul principal pentru boala Lyme).

  • Insecta a fost atașată de piele timp de cel puțin 36 de ore (perioada critică după care crește riscul transmiterii bacteriei).

  • Evenimentul a avut loc într-o zonă geografică cunoscută cu un număr ridicat de cazuri de Lyme.

Dacă aceste criterii sunt îndeplinite, antibioticul (de regulă o doză unică de Doxiciclină — 200 mg pentru adulți și 4,4 mg/kg pentru copii) trebuie administrat în maximum 72 de ore de la îndepărtarea insectei.

Când NU se ia antibiotic și ce simptome trebuie monitorizate

Dacă insecta a stat atașată doar câteva ore, nu face parte din genul Ixodes și persoana nu prezintă simptome, tratamentul cu antibiotice nu este justificat.

Totuși, este obligatorie monitorizarea stării de sănătate timp de 30 de zile. Trebuie să consultați de urgență un medic dacă în această perioadă apar următoarele semne:

  • O pată roșie care se extinde treptat în jurul mușcăturii (eritem migrator) și depășește 5 cm în diametru.

  • Febră, frisoane sau oboseală neobișnuită.

  • Dureri intense de cap, dureri musculare sau articulare.

  • Tulburări neurologice sau palpitații.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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