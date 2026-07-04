VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Cea de-a doua ediție a Transylvania EU Funds Day, organizată la Alba Iulia de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reunit peste 400 de participanți din întreaga regiune. Evenimentul a fost unul de succes și a confirmat interesul mare al mediului de afaceri, oamenilor din administrația publică și specialiștilor din domeniul absorbției fondurilor europene pentru oportunitățile oferite de accesarea banilor europeni, dar și pentru viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene.
„Fondurile europene nu înseamnă doar finanțare. Ele înseamnă șansa de a moderniza România, de a reduce diferențele dintre regiuni și de a crea oportunități pentru oameni. Tocmai de aceea trebuie să fim implicați încă de acum în negocierea viitorului buget european și să ne pregătim din timp proiectele și investițiile. România poate obține mai multe resurse europene dacă are o voce puternică la Bruxelles și dacă administrațiile locale, mediul de afaceri și experții lucrează împreună. Acesta este obiectivul Transylvania EU Funds Day: să transforme dialogul în proiecte și proiectele în rezultate concrete pentru comunitățile noastre”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Sala Centrului Multifuncțional „Gheorghe Șincai” a fost arhiplină. Evenimentul a reunit primari, reprezentanți ai administrației centrale și locale, ai instituțiilor publice, antreprenori, consultanți, beneficiari ai fondurilor europene, persoane interesate de accesarea fondurilor europene din întreaga regiune și a oferit un cadru de dialog aplicat privind provocările și oportunitățile actuale în domeniul investițiilor europene. Agenda a inclus dezbateri privind viitorul buget european, instrumentele financiare disponibile și exemple concrete de proiecte implementate cu succes prin finanțare europeană.
În cadrul sesiunilor de lucru, speakerii au prezentat situații concrete privind absorbția fondurilor europene, exemple de bune practici și soluții pentru creșterea gradului de accesare a finanțărilor disponibile. Participanții au apreciat caracterul practic al informațiilor prezentate.
Între speakerii participanți la cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day” s-au numărat președintele IMM România, Florin Jianu; antreprenorul, investitorul și autorul Cristian Onețiu; fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete (prezență online); fostul ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, deputatul Petre-Florin Manole (prezență online); fostul secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Corneliu Mureșan; reprezentanți guvernamentali; primari și specialiști în absorbția fondurilor europene.
Cei peste 400 de participanți au plecat de la eveniment cu informații actualizate privind mecanismele de finanțare europeană, perspectivele viitorului cadru financiar multianual și modalitățile prin care autoritățile locale și mediul privat pot transforma oportunitățile europene în investiții concrete pentru dezvoltarea comunităților.
Scopul Transylvania EU Funds Day a fost îndeplinit. Evenimentul reprezintă o platformă regională dedicată dialogului constructiv despre fondurile europene între decidenți, experți și beneficiari, contribuind la schimbul de bune practici și la o mai bună valorificare a oportunităților de finanțare europeană.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Politică Administrație
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după ce, ani la rând, cât a fost în opoziție, a blamat aceste practici și a clamat meritocrația, profesionalismul și depolitizarea companiilor de stat. Nicu Fălcoi, vechi membru al USR, a fost numit recent de ministrul […]
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, organizează sâmbătă, 4 iulie 2026, începând cu ora 11:00, la Centrul Multifuncțional „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, cea de-a doua ediție a evenimentului „Transylvania EU Funds Day”, o platformă […]
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin Matieș, AUR Alba, a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Comisiei Economice, Comerciale, Tehnologice și de Mediu din cadrul Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC). ,,Alegerea mea în funcția de Vicepreședinte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Admitere la liceu 2026: Cum se calculează media de admitere după Evaluarea Națională. Care sunt situațiile în care contează notele din clasele V-VIII
Admitere la liceu 2026: Cum se calculează media de admitere după Evaluarea Națională. Care sunt situațiile în care contează notele...
VIDEO | Lucrările avansează pe toate cele 4 loturi de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș: ,,Trebuie finalizată până în anul 2028″
Lucrările avansează pe toate cele 4 loturi de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș: ,,Trebuie finalizată până în anul 2028″ Lucrările...
Știrea Zilei
„Romgleza” vorbită de tineri ar putea ajunge în DEX: Ce înseamnă „rizz” şi „slay”, noile cuvinte „cool” ale copiilor și adolescenților
„Romgleza” vorbită de tineri ar putea ajunge în DEX: Ce înseamnă „rizz” şi „slay”, noile cuvinte „cool” ale copiilor și...
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite. Stradivarius, balet, jazz, orgă și proiecții imersive. Programul
10-12 iulie 2026 | Sărbătoarea Muzicii 2026: Cetatea Alba Carolina devine, din nou, scena pe care sunetul nu are limite....
Curier Județean
VIDEO | Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate în ritmul comunității”
Crucea Roșie Română Filiala Alba, mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea societății: ,,Inima noastră bate...
FOTO | Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un șofer în vârstă de 18 ani
Cum s-a produs accidentul de la Sebeș, în care un Logan s-a răsturnat în Parcul Arini: Greșeala făcută de un...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...