VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia

Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia

Cea de-a doua ediție a Transylvania EU Funds Day, organizată la Alba Iulia de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reunit peste 400 de participanți din întreaga regiune. Evenimentul a fost unul de succes și a confirmat interesul mare al mediului de afaceri, oamenilor din administrația publică și specialiștilor din domeniul absorbției fondurilor europene pentru oportunitățile oferite de accesarea banilor europeni, dar și pentru viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene.

„Fondurile europene nu înseamnă doar finanțare. Ele înseamnă șansa de a moderniza România, de a reduce diferențele dintre regiuni și de a crea oportunități pentru oameni. Tocmai de aceea trebuie să fim implicați încă de acum în negocierea viitorului buget european și să ne pregătim din timp proiectele și investițiile. România poate obține mai multe resurse europene dacă are o voce puternică la Bruxelles și dacă administrațiile locale, mediul de afaceri și experții lucrează împreună. Acesta este obiectivul Transylvania EU Funds Day: să transforme dialogul în proiecte și proiectele în rezultate concrete pentru comunitățile noastre”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Sala Centrului Multifuncțional „Gheorghe Șincai” a fost arhiplină. Evenimentul a reunit primari, reprezentanți ai administrației centrale și locale, ai instituțiilor publice, antreprenori, consultanți, beneficiari ai fondurilor europene, persoane interesate de accesarea fondurilor europene din întreaga regiune și a oferit un cadru de dialog aplicat privind provocările și oportunitățile actuale în domeniul investițiilor europene. Agenda a inclus dezbateri privind viitorul buget european, instrumentele financiare disponibile și exemple concrete de proiecte implementate cu succes prin finanțare europeană.

În cadrul sesiunilor de lucru, speakerii au prezentat situații concrete privind absorbția fondurilor europene, exemple de bune practici și soluții pentru creșterea gradului de accesare a finanțărilor disponibile. Participanții au apreciat caracterul practic al informațiilor prezentate.

Între speakerii participanți la cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day” s-au numărat președintele IMM România, Florin Jianu; antreprenorul, investitorul și autorul Cristian Onețiu; fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete (prezență online); fostul ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, deputatul Petre-Florin Manole (prezență online); fostul secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Corneliu Mureșan; reprezentanți guvernamentali; primari și specialiști în absorbția fondurilor europene.

Cei peste 400 de participanți au plecat de la eveniment cu informații actualizate privind mecanismele de finanțare europeană, perspectivele viitorului cadru financiar multianual și modalitățile prin care autoritățile locale și mediul privat pot transforma oportunitățile europene în investiții concrete pentru dezvoltarea comunităților.

Scopul Transylvania EU Funds Day a fost îndeplinit. Evenimentul reprezintă o platformă regională dedicată dialogului constructiv despre fondurile europene între decidenți, experți și beneficiari, contribuind la schimbul de bune practici și la o mai bună valorificare a oportunităților de finanțare europeană.

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