Sport

CSM Unirea Alba Iulia, cantonament la Poiana Brașov și programul amicalelor sub comanda lui Pustai

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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CSM Unirea Alba Iulia, cantonament la Poiana Brașov și programul amicalelor sub comanda lui Cristian Pustai

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și-a stabilit programul pregătirilor estivale, antrenamentele urmând să debuteze sub comanda noului antrenor Cristian Pustai.

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Cu un lot modificat din temelii, „alb-negrii” vor demara pregătirile marți, 14 iulie, la ora 17.00, obiectivul fiind același ca în ultimii 3 ani, promovarea în Liga 2.

Sunt schimbări importante și massive la nivel de conducere, staff tehnic și efectivul de jucători, În aceeași zi va avea loc și o conferință de presă, la Stadionul „Cetate” în cadrul căreia vor fi prezentate noua structură a clubului, cu implicarea impresarului Bogdan Apostu, noii jucători și obiectivele. Cantonamentul centralizat va fi la Poiana Brașov, în perioada 23 iulie-4 august, la Hotelul „Piatra Mare”, stagiul prevăzând și două jocuri de verificare, cu divizionarele terțe Olimpic Zărnești (29 iulie) și nou-promovata Corona Brașov (1 august), la ultima ajungând Gavrilă (CSM Unirea Alba Iulia), brașovenii negociind cu… albaiulianul Gicu Grozav și Constantin Budescu. În 5 august este primul joc oficial în Cupa României (turul secund), urmând alte două amicale, cu Kids Tâmpa Brașov (15 august) și ACS Mediaș (22 august), care prefațează runda inaugurală a noii stagiuni (29 august). În Cupa României sunt date în 12 august (turul 3) și play-off (19 august). În același timp CSM Unirea Alba Iulia așteaptă, din Elveția, decizia TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) cu privire la sezizaea legată de CSL Ștefănești și celebrul caz cu depunctarea, care ar pueta arunca în aer soarta barajelor de promovare.

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