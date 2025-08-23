Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în semifinale la turneul ITF de la Bistrița: Cu cine și când va juca

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în semifinale la turneul ITF de la Bistrița

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în semifinale la turneul ITF de la Bistrița, dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.

În sferturi albaiulianca a învins-o pe rusoaica Ekaterina Kazionova cu 7-6 (7/4), 6-2.

Miriam Bulgaru (26 ani, 211 WTA) și-a luat astfel o revanșă în fața rusoaicei (26 ani, 390 WTA), care se impusese anul acesta în primul tur la Contrexeville (ITF), cu 7-5, 6-4, notează Agerpres.

În semifinale, Bulgaru o va înfrunta pe elvețianca Ylena In-Albon (26 ani, 288 WTA), pe care a învins-o în ambele meciuri directe de până acum.

Partida se va disputa sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI