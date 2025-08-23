Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în semifinale la turneul ITF de la Bistrița: Cu cine și când va juca
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în semifinale la turneul ITF de la Bistrița
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în semifinale la turneul ITF de la Bistrița, dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în turneul ITF de la Kursumlijska Banja (Serbia)
În sferturi albaiulianca a învins-o pe rusoaica Ekaterina Kazionova cu 7-6 (7/4), 6-2.
Miriam Bulgaru (26 ani, 211 WTA) și-a luat astfel o revanșă în fața rusoaicei (26 ani, 390 WTA), care se impusese anul acesta în primul tur la Contrexeville (ITF), cu 7-5, 6-4, notează Agerpres.
În semifinale, Bulgaru o va înfrunta pe elvețianca Ylena In-Albon (26 ani, 288 WTA), pe care a învins-o în ambele meciuri directe de până acum.
Partida se va disputa sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 11.00.
