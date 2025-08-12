Rămâi conectat

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în turneul ITF de la Kursumlijska Banja (Serbia)

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

Turneu ITF câștigat în Serbia de Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia)

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF (W35) de la Kursumlijska Banja (Serbia), dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, duminică, 10 august 2025.

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), învinsă în primul tur al calificărilor la Wimbledon

Miriam Bulgaru a învins-o în finală pe Lina Gjorcheska (Macedonia de Nord), cu 5-7, 6-1, 6-0.

Miriam Bulgaru (26 ani, 249 WTA), principala favorită, s-a impus după două ore și 14 minute de joc.

Românca pierduse primele sale trei confruntări cu Gjorcheska (31 ani, 353 WTA).

Miriam Bulgaru a trecut în primul tur de sârboica Natalija Senic cu 7-6 (7/2), 6-1, în optimi a dispus de grecoaica Martha Matoula, cu 7-5, 6-3, în sferturi a câștigat în fața sârboaicei Mia Ristic, cu 6-3, 6-3, iar în semifinale s-a impus în fața bulgăroaicei Denislava Glușkova, cu 6-4, 6-0.

Acesta este al șaselea titlu ITF din palmaresul româncei, cea mai bună performanță a sa fiind titlul WTA 125 de la București, din 2024, notează Agerpres.

foto: arhivă

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

