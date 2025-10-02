Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în optimile de finală ale turneului ITF de la București: Pe cine va înfrunta pentru accesul în sferturi
Miriam Bulgaru, calificată în optimile de finală ale turneului ITF de la București
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la București (W75), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari.
Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar
Maria Sara Popa, Bianca Elena Bărbulescu, Elena Ruxandra Bertea, Maia Ilinca Burcescu și Oana Georgeta Simion sunt celelalte cinci jucătoare din România care au obținut victorii în prima rundă.
Miriam Bulgaru o va înfrunta în optimi pe Bianca Elena Bărbulescu.
Meciul este programat joi, 2 octombrie 2025, nu înainte de ora 10.00.
Maghiara Panna Udvardy și olandeza Arantxa Rus, principalele favorite ale competiției, s-au calificat și ele în turul secund, notează Agerpres.
