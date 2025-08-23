Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) s-a calificat, sâmbătă, 23 august 2025, în finala turneului ITF de la Iași.

Sportiva din Alba Iulia a obținut o victorie categorică în semifinale.

Ea s-a impus cu 6-1, 6-3 în fața elvețiancei Ylena In-Albon (26 ani, 288 WTA).

Meciul a durat doar o oră și 4 minute.

Este a treia victorie repurată de Miriam Bulgaru în partidele directe de până acum cu elvețianca.

În finală, Miriam Bulgaru va juca în compania câștigătoarei duelului Mia Ristic (Serbia) – Matilde Jorge (Portugalia).

