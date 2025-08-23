FOTO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, revanșă cu CS Ocna Mureș | Zi de grație pentru Dănuț Greapcă
Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, luându-și revanșa cu CS Ocna Mureș. Zi de grație pentru Dănuț Greapcă!
Hidro Mecanica Șugag a câștigat în premieră SuperCupa AJF Alba, după ce s-a impus clar, în disputa de la Galda de Jos, cu CS Ocna Mureș, scor 5-2 (3-2), o confruntare spectaculoasă în care s-a distins Dănuț Greapcă, atacantul divizionarei terțe, care a marcat în 4 rânduri („careu” care include totodată un hat-trick).
Citește și: VIDEO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, după 5-2 cu CS Ocna Mureș! Greapcă – „careu” și MVP-ul confruntării
Start oficial de sezon cu dreptul pentru formația de pe Valea Sebeșului, care astfel și-a luat revanșa după eșecul din iunie, din finala României, 0-2, la Zlatna, cu „Soda dragă”. Trofeul adjudecat la prima confruntare cu antrenorul Ionuț Neag pe banca tehnică și o infuzie de moral înaintea debutului în Liga 3, sâmbătă, în fața fanilor, într-un cadru de vis, la Șugag, cu Poli Timișoara.
*Spectacol la Galda
În a opta ediție a SuperCupei AJF s-a respectat tradiția, impunându-se echipa din eșalonul superior, Hidromecanica având o formulă de start modificată covârșitor (au mai rămas din lotul sezonului trecut doar Șerban, F. Budin și M. Găldean, plus juniorul A. Crețu). La Galda de Jos este arena ideală pentru spectacol în confruntări de acest gen, cu o ploaie de goluri, la fel ca în urmă cu 9 ani, la confruntarea Mureșul Vințu – Viitorul Sântimbru.
„Am început oficial noul sezon cu o victorie în Supercupă, aducând trofeul în vitrina clubului nostru. Rezultatul ne oferă încrederea necesară pentru cel mai important sezon din istoria Hidro Mecanicii. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost și ne sunt alături!” este mesajul transmis de reprezentanții grupării din Șugag.
„O finală pierdută doare, nu există alt adevăr, dar faptul că ați ajuns aici spune totul despre munca, sacrificiul și caracterul vostru. Nu oricine are puterea și valoarea de a lupta pentru trofeu – voi ați demonstrat că sunteti puternici. Nu rezultatul de azi vă definește, ci drumul parcurs, felul în care ați luptat unii pentru alții și pentru culorile pe care le purtați. Această experiență nu este un capăt de drum, ci o lecție care ne va face mai puternici și mai uniți. Marile echipe nu se nasc din victorii ușoare, ci din momente grele. Credem în voi, credem în această echipa și știm că finalele pierdute de azi sunt trofeele câștigate de mâine. Mergem mai departe, împreună pentru două culori, o singură dragoste”, este mesajul transmis de „Soda dragă”
*Duel Coltor-Greapcă
Primul mitan, unul spectaculos, caracterizat prin răsturnări de scor (1-0, 1-2, 3-2), a adus în prim plan duelul dintre Dănuț Greapcă și Claudiu Coltor, fiecare cu câte o dublă. Greapcă (6) a deschis scorul, egalarea fiind reușită de Coltor (17), atacantul ocnamureșean ieșind la rampă cu o execuție de senzație care a adus avantajul în tabăra „alb-albastră” (32, semifoarfecă în colțul lung!).
Hidro Mecanica preia inițiativa și mai punctează în două rânduri prin C. Cîmpean (38) și Greapcă (45). În actul secund, Greapcă își desăvârșește ziua de grație cu încă o dublă (71, 76), vârful fiind desemnat, firesc, MVP-ul întâlnirii.
Hidro Mecanica: Șerban – Kosmyna, F. Budin/cpt., Gheorghiță, Buran, Hăprianu, Stelea, M. Găldean, C. Cîmpean, Morariu, Greapcă; rezerve Drăghiciu, D. Todoran, Pîrv, V. Domșa, D. Pop, Poenar. Antrenor Ionuț Neag.
CS Ocna Mureș: Stângă – Boancă, Guț/cpt., A. Bălan, Csegoldi, Coman, P. Mărginean, P. Muntean, Grecu, Coltor, Cociș; rezerve Nemeș, Vlad, Socaci, Brie, Oprinca, Bona, Alb, Belea. Antrenor Romeo Arinar.
Pe lângă premiul acordat atacantului Dănuț Greapcă, AJF Alba a mai oferit distincții pentru Ioan Neag (primarul comunei Galda de Jos) – trofeu și diplomă de excelență, dar și pentru brigada de arbitri și observatorul delegat: M. Mărginean (Blaj), T. Ciubucă (Aiud), A. Popa (Teiuș), observator F. Mărginean (Aiud).
Foto: AJF Alba
