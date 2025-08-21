Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia, calificare în optimi în turneul ITF de la Bistrița

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia, în optimi în turneul ITF de la Bistrița

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat, miercuri, 20 august 2025, în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistrița (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari.

Albaiulianca a dispus de germanca Noma Noha Akugue cu 3-6, 6-3, 6-1.

Miriam Bulgaru va juca în optimi contra altei românce, Maria Sara Popa.

Alte două românce, Bianca Bărbulescu și Eva Ionescu, s-au calificat, miercuri, 20 august 2025, în optimi, relatează Agerpres.

Bianca Bărbulescu a trecut de letona Kamilla Bartone cu 6-1, 6-3, iar Eva Ionescu s-a impus în duelul cu Oana Georgeta Simion, scor 2-6, 7-6 (7/4), 6-2.

Alte trei românce au fost victorioase în primul tur, Ilinca Dalina Amariei, Maria Sara Popa (adversara lui Miriam Bulgaru din optimi) și Elena Ruxandra Bertea.

