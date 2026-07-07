Despăgubiri „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese să plătească peste 1,75 milioane de lei
Despăgubiri pentru exproprieri, „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese privind parcul de la Alba Iulia Nord să plătească peste 1,75 milioane de lei
Administrația din Alba Iulia pare să fi descoperit o nouă interpretare a Constituției României. Articolul 44 din legea fundamentală spune cât se poate de limpede că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.
În traducerea administrației locale, însă, formula pare să fie alta: expropriem acum, plătim mai târziu, iar dacă proprietarul nu este mulțumit, îl trimitem să afle la Tribunal cât valorează, de fapt, terenul lui.
Iar instanțele au început să facă exact acest lucru!
Două hotărâri pronunțate de Tribunalul Alba au dat peste cap evaluările făcute de autoritatea locală și au obligat Municipiul Alba Iulia să scoată din buget sume considerabile.
În primul dosar, reclamantul R.L.M. a contestat despăgubirea acordată pentru exproprierea unui teren de 5.600 de metri pătrați. Tribunalul i-a dat dreptate și a stabilit valoarea despăgubirii la 1.344.000 de lei, obligând municipiul să mai plătească 1.288.000 de lei, diferența dintre suma stabilită de instanță și cea oferită inițial de expropriator. Peste această sumă se adaugă actualizarea cu rata inflației până la plata efectivă și încă 9.200 de lei cheltuieli de judecată.
În al doilea dosar, reclamantul D.V. a obținut anularea parțială a hotărârii privind despăgubirea pentru un teren de 1.400 de metri pătrați. Instanța a stabilit că despăgubirea trebuie să fie de 447.804 lei, actualizată cu inflația începând din 5 august 2024, plus 11.500 de lei cheltuieli de judecată și 2.800 de lei onorariul expertului.
”Valoarea despăgubirii acordate de către pârâtă, în cuantum de 10 lei/mp de teren, prin Hotărârea de stabilire a despăgubirilor nr. 8 din 16.09.2024, este derizorie, în condițiile în care, la data emiterii acesteia, valoarea unui metru pătrat de teren intravilan situat în aceeași zonă era de aproximativ 70 euro/mp.
Potrivit art. 44 alin. (3) din Constituția României, „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.”, se arată în motivarea hotărârii judecătorești.
Totalul? Peste 1,75 milioane de lei doar în aceste două litigii, fără a calcula inflația care continuă să mărească factura.
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Desigur, hotărârile nu sunt definitive și pot fi atacate cu apel. Dar există un detaliu pe care nici apelul nu îl poate schimba: dacă despăgubirile ar fi fost stabilite corect de la început, aceste procese probabil nici nu ar fi existat.
Și aici apare partea cea mai interesantă. În aproape fiecare comunicat, Primăria Alba Iulia ne aburește despre o administrație performantă, despre absorbția fondurilor europene, investiții și proiecte de milioane de euro. Însă atunci când vine vorba de respectarea unui principiu constituțional elementar (acordarea unei despăgubiri drepte și prealabile în cazul exproprierilor) performanța începe să pălească.
Urmează alte procese. Din nou, nota de plată ajunge la contribuabili?
Mai grav este că acestea sunt doar două dosare. Pe rolul instanțelor se află și alte procese privind exproprierile realizate pentru parcul de la Alba Iulia Nord, iar dacă și în acele cauze instanțele vor aprecia că despăgubirile au fost subevaluate, factura finală ar putea ajunge la câteva milioane de lei.
Și, ca de obicei, nu o vor plăti cei care au semnat evaluările sau au aprobat cuantumul despăgubirilor. Nota de plată va veni către bugetul local. Adică spre contribuabilii din Alba Iulia, cei care n-au evaluat niciun teren, n-au semnat nicio hotărâre și n-au participat la nicio comisie.
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Apare, firesc, o întrebare pe care administrația ar trebui să o lămurească public: dacă instanțele constată diferențe de sute de mii sau chiar milioane de lei între despăgubirile stabilite de Primărie și cele considerate juste, cine răspunde pentru această situație? Sau singura concluzie va fi că „așa a decis instanța”, iar restul îl achită bugetul?
Ironia este că proiectele de utilitate publică sunt prezentate ca investiții pentru binele comunității. Numai că atunci când exproprierile sunt urmate de procese, expertize, apeluri, actualizări cu inflația și cheltuieli de judecată, comunitatea ajunge să plătească de două ori: o dată pentru investiție și încă o dată pentru greșelile din procedură.
Se pare că, la Primăria Alba Iulia, Constituția este un document cu recomandări opționale. Ea vorbește despre dreaptă și prealabilă despăgubire, nu despre bătaia de joc la adresa proprietarilor, cărora Primăria le-a acordat despăgubiri simbolice.
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