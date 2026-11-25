Bătrân de 72 de ani, jefuit pe o stradă din Cugir: Un tânăr a profitat că bătrânul era băut și i-a furat portofelul. A fost prins de polițiști în scurt timp

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din Cugir după ce ar fi profitat de starea de ebrietate a unui bărbat de 72 de ani pentru a-i fura portofelul. Incidentul s-a petrecut pe o stradă din oraș.

Tânărul l-ar fi abordat pe vârstnic, ar fi profitat de faptul că acesta se afla sub influența alcoolului și i-ar fi sustras portofelul, după care ar fi fugit. Acesta a fost identificat la scurt timp de polițiști.

Conform IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 24 noiembrie 2026, tânărul, în timp ce se afla pe strada Alexandru Sahia din orașul Cugir, l-ar fi abordat pe un bărbat, în vârstă de 72 de ani, profitând de faptul că acesta se afla sub influența alcoolului, și i-ar fi sustras portofelul în care se regăseau suma de 930 de lei și documentele de identitate. Ulterior, ar fi fugit de la fața locului, fiind identificat la scurt timp de polițiști.

În cursul zilei de azi, 25 noiembrie 2026, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale a acestuia și recuperării prejudiciului cauzat.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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