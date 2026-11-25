Video | Bărbat din Sebeș, reținut de polițiști: S-a îndepărtat, în mod intenționat, de dispozitivul mobil aferent sistemului de monitorizare electronică
Bărbat din Sebeș, reținut de polițiști: S-a îndepărtat, în mod intenționat, de dispozitivul mobil aferent sistemului de monitorizare electronică
Un bărbat de 41 din Sebeș a fost reținut după ce s-ar fi îndepărtat, în mod intenționat, de dispozitivul mobil aferent sistemului de monitorizare electronică, nerespectând astfel obligația de a-l purta în permanență asupra sa.
Conform IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că bărbatul s-ar fi îndepărtat, în mod intenționat, de dispozitivul mobil aferent sistemului de monitorizare electronică, nerespectând astfel obligația de a-l purta în permanență asupra sa.
În vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul va fi prezentat astăzi, 25 noiembrie 2026, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș.
Cercetările sunt continuate.
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