Exproprieri „pe bani mărunți”, corectate de instanță: Primăria iliberală din Alba Iulia, obligată să plătească aproape 200.000 de lei altor proprietari de care și-a bătut joc

Încă un caz de exproprieri pe ,,bani mărunți” în care Primăria Alba Iulia este obligată să plătească prețul real, adică o despăgubire de peste 24 de ori mai mare.

,,Exproprieri pe bani mărunți”

În urmă cu câțiva ani, Cezar Lăncrăjan, un fost ziarist de la ziarulunirea.ro, scria, anticipând extrem de inspirat, că Primăria Alba Iulia realizează ,,exproprieri pe bani mărunți”, își bate joc de proprietari, care ar trebui să primească o dreaptă și prealabilă despăgubire. Afirma atunci fostul nostru jurnalist că aceste exproprieri la prețuri derizorii se vor întoarce în timp împotriva Primăriei. Iar acest lucru chiar se întâmplă!

Tribunalul Alba a admis în parte acțiunea formulată de L. Ș. și D. A. Ș. împotriva Municipiului Alba Iulia și a hotărât majorarea substanțială a despăgubirii acordate pentru un teren expropriat în vederea realizării drumului către Centrul de Colectare prin Aport Voluntar din zona Gheorghe Șincai.

Despăgubiri de 189.863,75 de lei, față de numai 7.870 de lei acordați inițial de Primărie

Hotărârea instanței, pronunțată recent, la 1 iulie 2026, anulează parțial HCL de expropriere care stabilise o valoare de 10 lei/mp, practic o bătaie de joc, pentru un teren cu o suprafață de 787 mp. Magistrații Tribunalului au stabilit că despăgubirea este corectă, de cca. 24 de ori mai mare, adică 189.863,75 de lei, față de numai 7.870 de lei acordați inițial de Primărie.

Ca atare, Municipiul Alba Iulia a fost obligat să achite proprietarilor 181.993,75 lei reprezentând diferența dintre valoarea stabilită de instanță și cea oferită prin Hotărârea de CL. Firește, suma urmează să fie actualizată cu rata inflației de la data exproprierii și până la plata ei efectivă.

Nu în ultimul rând, Primăria Alba Iulia a fost obligată să plătească 13.400 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocatului și al experților judiciari.

Ce spune avocatul Beleiu Gheorghe Cornel

Prin soluția pronunțată, instanța a restabilit valoarea justă a despăgubirii cuvenite titularului dreptului de proprietate expropriat de UAT Alba Iulia, majorând suma de la 10 lei/mp la 241,25 lei/mp, conform valorii reale de piață a terenului, și dispunând totodată actualizarea acesteia cu rata inflației.

Decizia consacră garantul constituțional prevăzut de art. 44 alin. (3) din Constituția României, potrivit căruia nicio privare de proprietate nu este legitimă fără o dreaptă și prealabilă despăgubire. Soluția demonstrează că instituțiile publice pot fi obligate să respecte dreptul de proprietate privată atunci când, prin evaluări simbolice și unilaterale, sunt tentate să-l ignore.

Ea confirmă, totodată, că orice cetățean a cărui proprietate este abuziv subevaluată de stat/entitate publică are deschisă calea instanței pentru a obține restabilirea cuantumului real al despăgubirii, protejată împotriva deprecierii monetare. Justiția rămâne, astfel, contrafortul dreptului de proprietate privată împotriva abuzurilor instituțiilor publice, a declarat avocatul Beleiu Gheorghe Cornel pentru ziarulunirea.ro.

Expropiem acum, la preț derizoriu și în bătaie de joc, plătim mai târziu

Administrația din Alba Iulia își bate din nou joc de Constituție, de cetățeanul proprietar de teren, pe principiu: expropiem acum, la preț derizoriu și în bătaie de joc, plătim mai târziu, iar dacă proprietarul nu este mulțumit, îl trimite să afle la Tribunal cât valorează, de fapt, terenul lui.

Sumele pe care Primăria Alba Iulia va fi obligată să le achite în procesele pe care le pierde cresc exponențial. În mod ironic, ne întrebăm dacă, în 2028, va mai exista cineva dispus să preia funcția de primar al orașului Marii Uniri, având în vedere nota de plată lăsată moștenire!