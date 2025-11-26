Rămâi conectat

Minoră de 13 ani, manipulată de o persoană să trimită fotografii intime: BCCO Alba Iulia, percheziție în Hunedoara pentru pornografie și corupere sexuală

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

De

Minoră de 13 ani, manipulată de o persoană să trimită fotografii intime: BCCO Alba Iulia, percheziție în Hunedoara pentru pornografie și corupere sexuală

O persoană ar fi determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (13 ani), să îi remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite.

Persoana în cauză ar fi produs și i-ar fi trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.  

Potrivit IPJ Alba, astăzi, 26 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

Din probatoriul administrat a rezultat că, pe parcursul lunii iunie 2024, o persoană, în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (13 ani), să îi remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, persoana în cauză ar fi produs și i-ar fi trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.  

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. –  Serviciul Teritorial Alba.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

