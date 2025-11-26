PERCHEZIȚII BCCO Alba Iulia într-un dosar penal pentru pornografie infantilă: Imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite, distribuite pe o rețea de socializare

Polițiștii BCCO Alba Iulia efectuează miercuri, 26 noiembrie 2025, percheziții într-un dosar penal pentru pornografie infantilă. O persoană ar fi distribuit imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite pe o rețea de socializare.

Potrivit IPJ Alba, astăzi, 26 noiembrie 2025, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în județul Alba, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anilor 2020 și 2023, o persoană, acționând în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi procurat și distribuit pe o rețea de socializarea fișiere conținând imagini cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI