Două sate din Alba, în cursa pentru titlul mondial de „Best Tourism Villages”: Tradițiile și cultura locală, promovate la nivel global
Două sate din Alba, în cursa pentru titlul mondial de „Best Tourism Villages”: Tradițiile și cultura locală, promovate la nivel global
Două sate din județul Alba vor participa în acest an la concursul internațional Best Tourism Villages, organizat de Organizația Mondială a Turismului – UN Tourism.
Anunțul a fost făcut miercuri, 27 mai 2026, de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).
Trei localități vor concura pentru prima dată la nivel internațional:
- Vama Buzăului – județul Brașov;
- Rimetea – județul Alba;
- Jieț – județul Hunedoara.
Alături de acestea, trei localități cu experiență în competiție vor candida din nou la titlul de Best Tourism Village:
- Albac – județul Alba;
- Jurilovca – județul Tulcea;
- Vânători-Neamț – județul Neamț.
Ce criterii trebuie să fie respectate pentru Best Tourism Village
Satele turistice selectate au îndeplinit criteriile de evaluare stabilite prin Regulamentul concursului la nivel național – 2026, care vizează resursele culturale și naturale, promovarea și conservarea patrimoniului cultural, sustenabilitatea economică, socială și de mediu, dezvoltarea turismului și integrarea în lanțul valoric, guvernanța și prioritizarea turismului la nivel local, infrastructura și conectivitatea, sănătatea, siguranța și securitatea, precum și materialele de prezentare.
Best Tourism Villages este o inițiativă la nivel mondial prin care sunt evidențiate localitățile unde turismul contribuie la păstrarea culturii și tradițiilor, celebrarea diversității, crearea de oportunități economice și salvgardarea biodiversității.
La nivel internațional, comisia stabilită de UN Tourism evaluează localitățile înscrise și desemnează câștigătorii titlului de Best Tourism Village sau le include în Programul Upgrade, prin care beneficiază de suport din partea UN Tourism și a partenerilor pentru îmbunătățirea domeniilor de activitate. Ambele nominalizări presupun includerea în Rețeaua Best Tourism Villages.
În prezent, din țara noastră sunt incluse în Rețeaua Best Tourism Villages următoarele localități:
- Rășinari (județul Sibiu) – desemnat Best Tourism Village în 2022;
- Ciocănești (județul Suceava) – inclus în Programul Upgrade în 2023;
- Breb (județul Maramureș) – inclus în Programul Upgrade în 2024;
- Polovragi (județul Gorj) – inclus în Programul Upgrade în 2024.
De asemenea, toate localitățile din România participante la concursul internațional devin membre ale Rețelei satelor candidate la titlul de Best Tourism Villages, cadru în care se realizează schimbul de experiență și de bune practici între comunitățile rurale. Acestea sunt incluse, totodată, în Ruta satelor tradiționale turistice din România – rută cultural turistică națională, recunoscută de MEDAT, potrivit Fonduri Structurale.ro.
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