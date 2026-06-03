Guvernul leagă sporurile din PNRR de performanță: Majorarea de 40% va fi acordată pe baza evaluărilor lunare

Guvernul pregătește schimbări importante în modul de acordare a majorărilor salariale pentru personalul implicat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018, decisă miercuri, 3 iunie 2026, Executivul introduce un mecanism de evaluare lunară a performanței, care va condiționa acordarea sporului salarial de rezultatele efective obținute.

Potrivit proiectului de act normativ, angajații care gestionează fonduri europene sau desfășoară activități legate de elaborarea, negocierea, aprobarea și implementarea PNRR vor beneficia, până la 31 august 2026, de o majorare salarială lunară de 40%, însă numai în baza unui raport individual de activitate aprobat de conducătorul instituției.

Noua măsură urmărește să coreleze nivelul sporului salarial cu gradul de realizare a reformelor, țintelor și jaloanelor asumate de România prin PNRR. Pentru acordarea majorării, va fi necesară îndeplinirea unui nivel minim de 50% a obiectivelor stabilite, atât la nivelul instituției, cât și al fiecărui angajat, în concordanță cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Fiecare ordonator principal de credite va avea obligația să emită un ordin prin care să stabilească activitățile și subactivitățile rămase de realizat din calendarul PNRR, precum și modelul raportului individual de activitate pe baza căruia se va face evaluarea lunară.

Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru accelerarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR și pentru respectarea angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană. În acest sens, instituțiile publice vor trebui să adopte proceduri interne clare și unitare pentru monitorizarea și evaluarea lunară a performanței personalului.

Totodată, proiectul prevede că nivelul majorării salariale rezultat în urma evaluărilor lunare nu va putea depăși nivelul stabilit prin ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale. Mecanismul propus este similar celui aplicat personalului nominalizat în echipele de proiect, reglementat deja prin HG nr. 234/2023.

Prin această modificare, Guvernul transmite un semnal clar că sporurile acordate pentru implementarea PNRR vor fi strâns legate de rezultate concrete și de ritmul în care sunt îndeplinite reformele și investițiile asumate de România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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